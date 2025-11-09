Болгарія, Грузія, Андорра: де знаходяться найкращі бюджетні гірськолижні курорти Європи Вчора 14:22 — Світ

Болгарія, Грузія, Андорра: де знаходяться найкращі бюджетні гірськолижні курорти Європи

Вартість гірськолижного відпочинку у Європі зросла на 34,8% понад рівень інфляції з 2015 року. Ціни на абонементи у популярних курортах Італії чи Швейцарії знову суттєво піднялися.

Видання euronews розповідає , де у Європі знайти бюджетні варіанти катання на лижах.

Болгарія — найкращі гірськолижні курорти за співвідношенням ціни та якості

Болгарські гірськолижні курорти часто посідають перші місця у рейтингах найдоступніших місць для зимового відпочинку завдяки помірним цінам на скі-паси.

Найбільший з них — Боровець, розташований у горах Ріла. Курорт пропонує понад 50 кілометрів трас і майже завжди гарантований пухкий сніг упродовж усього сезону.

Вартість дорослого денного абонемента становить 52 євро, а сезонного — 1020 євро. Для лижників старше 75 років діє спеціальна ціна — лише 54 євро за сезон.

Прокат спорядження (лижі, палиці та черевики) для дорослого коштують близько 20 євро на день, а житло біля схилів можна знайти від 30 євро за ніч.

Ще один популярний курорт — Банско у Національному парку Пірін, де відпочинок обійдеться утричі дешевше, ніж у Швейцарії.



До кінця листопада сезонний абонемент для дорослого коштує близько 869 євро або 51 євро для осіб старше 75 років.

Наразі ціни до кінця сезону не оголошені, проте у 2024 році денний абонемент коштував близько 56 євро для дорослих.

Грузія — доступність та автентичність

Гірськолижні курорти Грузії — це ще один варіант, куди поїхати на зимовий відпочинок за доступною ціною.

Читайте також ТОП-20 найкращих міст світу для життя

Курорти Гудаурі та Тетнулді розташовані на висоті понад 2 000−3 000 метрів, що гарантує стабільний сніговий покрив без потреби у штучному засніженні.

Гудаурі є найбільшим гірськолижним курортом країни, який пропонує найбільше зручностей та англомовні лижні школи. До нього можна дістатися за дві години з міжнародного аеропорту Тбілісі.

Вартість абонементів на підйомники становить близько 25 євро на день, а сезонний абонемент, який надає необмежений доступ до всіх гірськолижних курортів Грузії — 200 євро.

Оренда повного комплекту спорядження коштує в середньому 22 євро на день.

Після катання туристи можуть підкріпитися вишуканою та бюджетною грузинською кухнею з хінкалі та хачапурі.

Андорра — комфорт без переплати

Андорра не є новим гірськолижним напрямком, але її схили в Піренеях зберегли свій невимушений характер і ціни.

У регіоні Валлнорд (Pal-Arinsal) діє понад 60 км трас, а денний абонемент коштує близько 52 євро.

Для більш досвідчених лижників є зона Грандваліра — найбільший курорт у Піренеях з 215 км трас на висоті до 2 600 м. Сезонний Andorra Pass обійдеться у 970 євро, а денний — у 61 євро.

Грандваліра неодноразово визнавалася найкращим курортом країни на World Ski Awards.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.