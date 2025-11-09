0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Болгарія, Грузія, Андорра: де знаходяться найкращі бюджетні гірськолижні курорти Європи

Світ
231
Болгарія, Грузія, Андорра: де знаходяться найкращі бюджетні гірськолижні курорти Європи
Болгарія, Грузія, Андорра: де знаходяться найкращі бюджетні гірськолижні курорти Європи
Вартість гірськолижного відпочинку у Європі зросла на 34,8% понад рівень інфляції з 2015 року. Ціни на абонементи у популярних курортах Італії чи Швейцарії знову суттєво піднялися.
Видання euronews розповідає, де у Європі знайти бюджетні варіанти катання на лижах.

Болгарія — найкращі гірськолижні курорти за співвідношенням ціни та якості

Болгарські гірськолижні курорти часто посідають перші місця у рейтингах найдоступніших місць для зимового відпочинку завдяки помірним цінам на скі-паси.
Читайте також
Найбільший з них — Боровець, розташований у горах Ріла. Курорт пропонує понад 50 кілометрів трас і майже завжди гарантований пухкий сніг упродовж усього сезону.
Вартість дорослого денного абонемента становить 52 євро, а сезонного — 1020 євро. Для лижників старше 75 років діє спеціальна ціна — лише 54 євро за сезон.
Прокат спорядження (лижі, палиці та черевики) для дорослого коштують близько 20 євро на день, а житло біля схилів можна знайти від 30 євро за ніч.
Болгарія, Грузія, Андорра: де знаходяться найкращі бюджетні гірськолижні курорти Європи
Ще один популярний курорт — Банско у Національному парку Пірін, де відпочинок обійдеться утричі дешевше, ніж у Швейцарії.
До кінця листопада сезонний абонемент для дорослого коштує близько 869 євро або 51 євро для осіб старше 75 років.
Наразі ціни до кінця сезону не оголошені, проте у 2024 році денний абонемент коштував близько 56 євро для дорослих.

Грузія — доступність та автентичність

Гірськолижні курорти Грузії — це ще один варіант, куди поїхати на зимовий відпочинок за доступною ціною.
Читайте також
Курорти Гудаурі та Тетнулді розташовані на висоті понад 2 000−3 000 метрів, що гарантує стабільний сніговий покрив без потреби у штучному засніженні.
Болгарія, Грузія, Андорра: де знаходяться найкращі бюджетні гірськолижні курорти Європи
Гудаурі є найбільшим гірськолижним курортом країни, який пропонує найбільше зручностей та англомовні лижні школи. До нього можна дістатися за дві години з міжнародного аеропорту Тбілісі.
Вартість абонементів на підйомники становить близько 25 євро на день, а сезонний абонемент, який надає необмежений доступ до всіх гірськолижних курортів Грузії — 200 євро.
Оренда повного комплекту спорядження коштує в середньому 22 євро на день.
Читайте також
Після катання туристи можуть підкріпитися вишуканою та бюджетною грузинською кухнею з хінкалі та хачапурі.

Андорра — комфорт без переплати

Андорра не є новим гірськолижним напрямком, але її схили в Піренеях зберегли свій невимушений характер і ціни.
У регіоні Валлнорд (Pal-Arinsal) діє понад 60 км трас, а денний абонемент коштує близько 52 євро.
Для більш досвідчених лижників є зона Грандваліра — найбільший курорт у Піренеях з 215 км трас на висоті до 2 600 м. Сезонний Andorra Pass обійдеться у 970 євро, а денний — у 61 євро.
Грандваліра неодноразово визнавалася найкращим курортом країни на World Ski Awards.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems