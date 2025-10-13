ТОП-5 найнебезпечніших країн у Європі: куди бажано не їхати — рейтинг Сьогодні 18:00 — Світ

Більшість країн Європи є дуже безпечними для відвідування (як і більшість країн Північної Америки, Азії та Океанії.

Хоча Південна Америка та Африка заслуговують на особливу обережність.

Європа є популярним туристичним напрямком для людей з усього світу, включаючи тих, хто з Азії та Сполучених Штатів. Крім того, громадяни Сполучених Штатів можуть відвідувати всі країни Європейського Союзу, а також Велику Британію, без потреби в візі. Один з найкращих способів визначити, які країни безпечніші за інші, — це вивчити їхній бал за Глобальним індексом миру.

До рейтингу найнеблагополучніших держав, станом на 2024-й рік, потрапили 5 країн.

World Population Review, де можна подивитися статистику населення, економіки, охорони здоров'я та інших сфер життя в кожній країні. Про це йдеться в даних

Що таке GPI?

Глобальний індекс світу (Global Peace Index, GPI) — основний показник, який використовується для кількісної оцінки безпеки конкретної країни. Це порівняльний показник, який використовується для оцінки безпеки або небезпеки різних країн світу. Враховується декілька факторів. Загалом, що вище GPI, то менш безпечна країна. Деякі з найважливіших факторів включають рівень насильницької злочинності, відносини країни з її сусідами, чи перебуває країна наразі у стані війни, частоту терористичних атак та стабільність уряду. Деякі країни Європи зараз особливо небезпечні.

Згідно з рейтингом, найнебезпечнішою країною в Європі нині є Україна. Зазвичай це прекрасна країна для відвідування з багатьма можливостями; однак, Україна є зоною активних бойових дій.

«Загалом, західна частина країни безпечніша, ніж східна, куди вторглася росія, але туристам зараз слід триматися подалі від України. Мирні жителі ризикують бути викраденими росією та використаними як козирі для розміну», — пише видання.

Туреччина

Загалом, Туреччину безпечно відвідувати, але це одне з найнебезпечніших місць у Європі. Під час відвідування Туреччини завжди краще зупинятися ближче до деяких великих міст. Прикладами є Стамбул та Анкара. Крім того, туристам зазвичай краще подорожувати з організованою туристичною групою. Таким чином, вони не ризикують загубитися. Туреччина також боролася з кризою біженців у Європі, яка створила напруженість у її межах.

Косово

Люди можуть відвідати Косово, але це не дуже безпечне місце. Країна все ще переживає економічні труднощі та не має дуже добрих стосунків із Сербією. З моменту розпаду Югославії Косово намагається забезпечити своє існування. Крім того, людям потрібно бути дуже обережними, гуляючи містами цієї крихітної країни.

«Тут багато мін та зброї, які ніколи по-справжньому не знешкоджувалися, тому можуть траплятися катастрофічні нещасні випадки. Люди зазвичай воліють триматися подалі від Косово» — зазначають в рейтингу.

