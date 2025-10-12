ЄС планує впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
Європейський союз наступного року планує впровадити єдиний набір правил для стартапів, які допоможуть їм зростати та працювати у регіоні, а також полегшить утримання талантів.
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо про єдині правила для стартапів
Голова виконавчої влади Урсула фон дер Ляєн заявила, що у 2026 році Європейська комісія представить законодавство про створення «28-го режиму» для стартапів.
Він замінить 27 окремих національних систем, якими стартапи змушені користуватися зараз.
«Занадто часто легше розширюватися на інший континент, ніж по всій Європі. Я хочу, щоб для вас це було так само як для стартапу з Сан-Франциско, який розширюється по всій території США», — сказала Урсула фон дер Ляєн.
Ці правила стануть частиною ширших зусиль з метою зміцнення технологічної екосистеми Європи, який включає багатомільярдний фонд Scaleup Europe Fund та стратегію AI First, який має прискорити впровадження штучного інтелекту у різних галузях промисловості.
Поділитися новиною
Також за темою
ЄС планує впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
Де у Польщі житло стало дешевше, а де ціни зросли
Світові ціни на продовольство знижуються
У США підтримають криптовиплатами молодь з низьким доходом
Ділова активність російського бізнесу різко впала до мінімуму з жовтня 2022 року
ТОП-5 доступних міст Європи для сімейного відпочинку цієї осені (фото)