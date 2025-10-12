0 800 307 555
ЄС планує впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку

Світ
21
Європейський союз наступного року планує впровадити єдиний набір правил для стартапів, які допоможуть їм зростати та працювати у регіоні, а також полегшить утримання талантів.
Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про єдині правила для стартапів

Голова виконавчої влади Урсула фон дер Ляєн заявила, що у 2026 році Європейська комісія представить законодавство про створення «28-го режиму» для стартапів.
Він замінить 27 окремих національних систем, якими стартапи змушені користуватися зараз.
«Занадто часто легше розширюватися на інший континент, ніж по всій Європі. Я хочу, щоб для вас це було так само як для стартапу з Сан-Франциско, який розширюється по всій території США», — сказала Урсула фон дер Ляєн.
Ці правила стануть частиною ширших зусиль з метою зміцнення технологічної екосистеми Європи, який включає багатомільярдний фонд Scaleup Europe Fund та стратегію AI First, який має прискорити впровадження штучного інтелекту у різних галузях промисловості.
За матеріалами:
mezha.media
