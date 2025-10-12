ЄС планує впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку Сьогодні 22:10 — Світ

Європейський союз наступного року планує впровадити єдиний набір правил для стартапів, які допоможуть їм зростати та працювати у регіоні, а також полегшить утримання талантів.

Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про єдині правила для стартапів

Голова виконавчої влади Урсула фон дер Ляєн заявила, що у 2026 році Європейська комісія представить законодавство про створення «28-го режиму» для стартапів.

Він замінить 27 окремих національних систем, якими стартапи змушені користуватися зараз.

«Занадто часто легше розширюватися на інший континент, ніж по всій Європі. Я хочу, щоб для вас це було так само як для стартапу з Сан-Франциско, який розширюється по всій території США», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Ці правила стануть частиною ширших зусиль з метою зміцнення технологічної екосистеми Європи, який включає багатомільярдний фонд Scaleup Europe Fund та стратегію AI First, який має прискорити впровадження штучного інтелекту у різних галузях промисловості.

