0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де у Польщі житло стало дешевше, а де ціни зросли

Нерухомість
47
Де у Польщі житло стало дешевше, а де ціни зросли
Де у Польщі житло стало дешевше, а де ціни зросли
За минулий місяць у сусідній Польщі на 38,8% зросли продажі нових квартир порівняно з серпнем. Частково активність ринку стимулювали прозорість цін та падіння вартості нерухомості у найбільших містах країни.
Про це пише inpoland, посилаючись на дані порталу rynekpierwotny.pl.
Середні ціни на квартири у новобудовах знизилися у наступних містах:
  • Лодзь — зниження на 2%, до приблизно 11 200 злотих/м²
  • Краків — зниження на 1%, до 16 500 злотих/м²
  • Познань — до 13 500 злотих/м²
  • Труймясто — до 17 200 злотих/м²
  • Верхньосілезько-Заглембська метрополія — до 11 200 злотих/м²
Зазначається, що у вересні квартири у новобудовах зросли на 3% у Варшаві (до понад 18 300 злотих/м²) та Вроцлаві (до 15 200 злотих/м²).

Ціни на нерухомість в Україні

Раніше Finance.ua писав, за останні три з половиною роки вартість житла в новобудовах помітно зросла. Рекордні зростання цінників зафіксовано в Івано-Франківську (+70%), Рівному (+54%) та Ужгороді (+47%).
У вересні 2025 року середня вартість однокімнатного житла була такою:
  • Київ — 65 тис. доларів,
  • Львів — 64,5 тис.,
  • Ужгород — 59,2 тис.,
  • Чернівці — 55 тис.,
  • Рівне — 52 тис.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems