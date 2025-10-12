Де у Польщі житло стало дешевше, а де ціни зросли
За минулий місяць у сусідній Польщі на 38,8% зросли продажі нових квартир порівняно з серпнем. Частково активність ринку стимулювали прозорість цін та падіння вартості нерухомості у найбільших містах країни.
Про це пише inpoland, посилаючись на дані порталу rynekpierwotny.pl.
Середні ціни на квартири у новобудовах знизилися у наступних містах:
- Лодзь — зниження на 2%, до приблизно 11 200 злотих/м²
- Краків — зниження на 1%, до 16 500 злотих/м²
- Познань — до 13 500 злотих/м²
- Труймясто — до 17 200 злотих/м²
- Верхньосілезько-Заглембська метрополія — до 11 200 злотих/м²
Зазначається, що у вересні квартири у новобудовах зросли на 3% у Варшаві (до понад 18 300 злотих/м²) та Вроцлаві (до 15 200 злотих/м²).
Ціни на нерухомість в Україні
Раніше Finance.ua писав, за останні три з половиною роки вартість житла в новобудовах помітно зросла. Рекордні зростання цінників зафіксовано в Івано-Франківську (+70%), Рівному (+54%) та Ужгороді (+47%).
У вересні 2025 року середня вартість однокімнатного житла була такою:
- Київ — 65 тис. доларів,
- Львів — 64,5 тис.,
- Ужгород — 59,2 тис.,
- Чернівці — 55 тис.,
- Рівне — 52 тис.
Поділитися новиною
Також за темою
Де у Польщі житло стало дешевше, а де ціни зросли
Рейтинг найдорожчих міст на заході України для купівлі нерухомості
Як перереєструвати право власності на нерухомість у новому держреєстрі
Які ціни на нерухомість в Італії
Подано перші заяви на придбання житла з компенсацією 70% за програмою «єОселя»
Як зросли ціни на приватні будинки: де найвищі та найнижчі (інфографіка)