Де у Польщі житло стало дешевше, а де ціни зросли

За минулий місяць у сусідній Польщі на 38,8% зросли продажі нових квартир порівняно з серпнем. Частково активність ринку стимулювали прозорість цін та падіння вартості нерухомості у найбільших містах країни.

Про це пише inpoland, посилаючись на дані порталу rynekpierwotny.pl.

Середні ціни на квартири у новобудовах знизилися у наступних містах:

Лодзь — зниження на 2%, до приблизно 11 200 злотих/м²

Краків — зниження на 1%, до 16 500 злотих/м²

Познань — до 13 500 злотих/м²

Труймясто — до 17 200 злотих/м²

Верхньосілезько-Заглембська метрополія — до 11 200 злотих/м²

Зазначається, що у вересні квартири у новобудовах зросли на 3% у Варшаві (до понад 18 300 злотих/м²) та Вроцлаві (до 15 200 злотих/м²).

Ціни на нерухомість в Україні

Раніше Finance.ua писав , за останні три з половиною роки вартість житла в новобудовах помітно зросла. Рекордні зростання цінників зафіксовано в Івано-Франківську (+70%), Рівному (+54%) та Ужгороді (+47%).

У вересні 2025 року середня вартість однокімнатного житла була такою:

Київ — 65 тис. доларів,

Львів — 64,5 тис.,

Ужгород — 59,2 тис.,

Чернівці — 55 тис.,

Рівне — 52 тис.

