Подано перші заяви на придбання житла з компенсацією 70% за програмою «єОселя»

Нерухомість
54
Менше ніж за місяць дії пільгового кредитування на придбання власного житла для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій подано вже 100 заяв.
Про це пише Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.
«Сьогодні гостро стоїть питання забезпечення ВПО житлом. Щоб його розв’язати, Мінсоцполітики передбачило механізм, за яким ВПО або мешканці прифронтових областей можуть отримати від держави компенсацію 70% першого внеску та щомісячних внесків протягом року на придбання власного житла. Ми також компенсуємо витрати, пов’язані з оформленням кредиту. Маємо вже 100 заяв. На банківські рахунки умовного зберігання перераховано вже близько 600 млн гривень», — цитує заступницю міністра Тетяну Кірієнко пресслужба.
За її словами, така допомога надаватиметься за рахунок коштів державного бюджету, крім того, для співфінансування за кредитом, можуть бути залучені кошти міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, коштів місцевих бюджетів.

Довідка Finance.ua:

  • З вересня програма «єОселя» стала доступнішою для ВПО та мешканців прифронтових територій. Зокрема, держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% щомісячних платежів по кредиту протягом першого року, а також покриває витрати на оформлення документів (до 40 тис. грн).
  • Перший кредит за цією програмою отримала родина вимушеного переселенця з Донецька, який в 2014 році переїхав до Києва. Сім’я придбала квартиру саме на етапі будівництва, вже найближчим часом будинок буде введений в експлуатацію.
Нерухомість
Payment systems