Від руйнувань до інвестицій: як оцінюється ринок відновлення України

Від руйнувань до інвестицій: як оцінюється ринок відновлення України

Понад 10% житлового фонду України знищено або пошкоджено внаслідок російської агресії. Це відкриває потенціал ринку відбудови у майбутньому — він сягатиме сотень мільярдів доларів, формуючи запит на нове житло, виробництво будматеріалів і залучення іноземного капіталу.

Масштаби збитків і подальші кроки для відновлення країни обговорили під час стратегічної зустрічі представників Світового банку, IFC та міжнародних фінансових інституцій 2−3 жовтня у Відні.

Оцінки збитків України від війни

За оцінками Світового банку, прямі збитки від війни на кінець 2024 року перевищили $176 млрд, а загальні потреби у відновленні оцінюються у $524 млрд — це майже три річні ВВП України.

Найбільше постраждали:

житловий сектор — $57 млрд (33%);

транспорт — $36 млрд (21%);

енергетика та видобувна галузь — $20 млрд (12%);

комерційна нерухомість і промисловість — $17 млрд (10%);

освіта та наука — $13 млрд (8%).

Якими будуть інвестиційні пріоритети

«Війна зруйнувала цілі міста. Але це водночас — історична можливість для українських девелоперів. Відбудова вимагатиме не лише матеріалів, а й сучасних рішень, нових робочих місць та інтеграції у європейський ринок», — наголосив на зустрічі молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський.

Житло як основа відновлення

Окрема сесія форуму була присвячена розвитку доступного житла. За оцінками Світового банку, 13% житлового фонду в Україні пошкоджено або знищено — це понад 2,5 млн домогосподарств. Загальний дефіцит житла сягнув до 7 млн квартир, з яких 5−6 млн — наслідок війни.

Потенціал ринку — колосальний: експерти оцінюють потребу у 90−170 млн м² нового житла протягом наступного десятиліття. Це створює потужний мультиплікаційний ефект для будівельної галузі, ринку праці та інвестицій.

Ставка на власне виробництво

Міжнародні партнери наголосили, що для стійкого відновлення Україні потрібно розвивати власне виробництво цементу, сталі, скла та ізоляційних матеріалів — адже саме вони становлять половини вартосту відбудови.

Це зменшить залежність від імпорту та зробить процес реконструкції більш передбачуваним і ефективним.

Також експерти IFC підкреслили, що масштаб реконструкції України може створити попит, еквівалентний 15% світового ринку будматеріалів. Це відкриває значні можливості для австрійських та європейських компаній, які можуть відіграти ключову роль у відбудові, запропонувавши інноваційні та сталi рішення.

