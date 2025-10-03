В Україні готують програму розвитку соціального житла на €100 млн Сьогодні 21:02 — Нерухомість

В Україні готують програму розвитку соціального житла на €100 млн

€100 млн, а реалізовуватимуть програму у кількох регіонах країни. Міністерство соціальної політики України спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) працює над запуском пілотної програми із розвитку соціального житла. Її обсяг складе, а реалізовуватимуть програму у кількох регіонах країни.

Що це означає

Програма передбачає створення якісного, доступного та фінансово сталого житла для вразливих категорій населення, зокрема для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, €6 млн буде спрямовано на технічну допомогу — експертну підтримку, навчання та консультації.

«Наше завдання — зробити його в Україні не лише доступним, а й економічно привабливим для громад. Якісна нормативна база забезпечить сталу роботу цієї системи і тут для нас є цінною допомога європейських партнерів у розробці політик та законодавства», — наголосив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Чому це потрібно Україні

Після початку повномасштабної війни мільйони українців втратили домівки. Попит на соціальне житло зріс у рази, і для його розвитку необхідно створити сучасну нормативну базу та ефективні моделі управління.

ЄІБ підтвердив готовність допомогти Україні із впровадженням європейських практик та розробкою законодавчих рішень.

Європейський досвід

У країнах ЄС соціальним житлом користується від 20% до 40% населення, а у Відні цей показник сягає 70%. Там діють моделі змішаного проживання різних соціальних груп, що допомагає уникати ізоляції. В управлінні соціальним житлом задіяні муніципальні оператори, кооперативи та агенції соціальної оренди. У Франції ця система працює так, що житлові програми стабільно фінансуються без повної залежності від державного бюджету.

Нагадаємо, в Україні вже діє програма пільгового кредитування для ВПО, у межах якої держава покриває 70% першого внеску та 70% щомісячних платежів у перший рік.

