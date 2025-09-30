У яких містах Польщі найдешевше житло для студентів
Для університетів Польщі початок навчання зазвичай припадає на кінець вересня — початок жовтня, а це означає, що вже скоро студенти повернуться до аудиторій, а для багатьох важливим питанням стане вибір житла.
Rankomat. pl проаналізував ціни в п’ятнадцяти університетських містах, пише inpoland. Вартість значно коливається і залежить, чи студент обирає одномісну кімнату, чи готовий жити з сусідами.
Найдешевше житло — у Торуні, в гуртожитках Університету Миколи Коперника: місце в спільній кімнаті коштує близько 400 злотих на місяць.
Одномісні кімнати найдоступніші у Зеленої Гури та Ополе — до 646 та 710 злотих відповідно. Варто враховувати, що у Зелено-Гурському університеті додатково беруть плату за комунальні послуги.
Найдорожчі гуртожитки — у Вроцлаві: в Kredka та Ołówek одномісна кімната коштує до 1470 злотих на місяць. Також понад 1000 злотих доведеться заплатити за житло у таких містах:
- Катовіце,
- Кракові,
- Варшаві,
- Познані,
- Ольштині.
Експерти кажуть, що на польському ринку нерухомості спостерігаються помітні зміни. Хоча ціни на квартири залишаються високими, власники нерухомості дедалі частіше йдуть на поступки і готові знижувати ціну. Детальніше про те, скільки коштують квартири у Польщі — читайте тут.
