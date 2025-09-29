Перепланування в квартирі: які штрафи можна отримати Сьогодні 21:02 — Нерухомість

Перепланування в квартирі: які штрафи можна отримати

від 1700 до 4250 грн. Про це розказав керуючий партнер юридичної компанії Олександр Кудрявий. В Україні за незаконне перепланування квартири без погодження з відповідними органами передбачено штраф Про це розказав керуючий партнер юридичної компанії Олександр Кудрявий.

Що заборонено

Заборонено зносити несучі стіни, приєднувати кімнати до балкону, переносити батареї та змінювати розташування санвузлів. За такі дії власнику доведеться не лише сплатити штраф, а й власним коштом відновити житло у попередньому вигляді.

Крім того, у деяких випадках фінансова відповідальність може перевищувати і 25 тис. грн.

Читайте також Який відсоток зарплати українці витрачають на оренду однокімнатного житла (інфографіка)

Державні будівельні норми (ДБН), Житловий кодекс та низка інших законів встановлюють чіткі правила, а їх порушення регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Що не можна, згідно з нормативами:

зносити балконні блоки (вікно та двері між кімнатою і балконом);

втручатися в несучі конструкції — опорні стіни та міжповерхові перекриття;

приєднувати кімнати до балкону шляхом демонтажу зовнішніх стін;

переносити батареї центрального опалення на балкони чи лоджії;

розширювати санвузли за рахунок житлових кімнат або міняти їхнє розташування;

робити прибудови до квартир на перших поверхах без спеціального дозволу.

«Ці обмеження існують не формально, а для того, щоб уникнути небезпеки руйнування будинку, пошкодження інженерних систем і порушення прав сусідів. Неправильне перепланування може створити аварійні ситуації», — зазначає юрист.

Штрафи

Інформація про штрафи ґрунтується на статті 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). «Журналісти часто посилалися на ДБН або інші документи, але саме КУпАП визначає суму адміністративного стягнення за незаконне перепланування», — пояснює юрист. Окрім цього, питання регулюють:

ДБН В.2.2−15:2019 (визначає допустимі види перепланування);

Постанова Кабміну № 406 від 7 червня 2017 року (перелік робіт, які не потребують спеціальних дозволів);

Закон «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Житловий кодекс України.

Хто має право накладати штраф

Контролювати дотримання правил можуть як державні органи, так і місцеве самоврядування. Йдеться про інспекторів Державної інспекції архітектури та містобудування, а також про спеціалістів відповідних департаментів КМДА, міських чи селищних рад.

Читайте також Які ціни на нерухомість в Одесі

Вони можуть виявити порушення самостійно або за скаргою сусідів. Якщо власник планує перепланування, яке зачіпає несучі конструкції або змінює розташування приміщень, йому необхідно:

підготувати проект від сертифікованого архітектора;

отримати згоду співвласників (сусідів, ОСББ чи забудовника);

подати документи через ЦНАП або портал Дія;

пройти перевірку інспектора та зареєструвати новий техпаспорт після завершення робіт.

Юрист наголошує, що процедура займає щонайменше місяць і вимагає витрат, проте в разі порушення власник ризикує не лише отримати штраф, а й зобов’язання відновити квартиру в початковому стані за власний рахунок.

Якщо порушення повторюється або власник намагається приховати факт незаконного перепланування, штраф може зрости до 8500 грн, а в окремих випадках — навіть до 25 500 грн (за статтею 96−1 КУпАП).

Гроші на ремонт ви можете отримати швидко тут.🔎

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.