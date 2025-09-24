0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які ціни на нерухомість в Одесі

Нерухомість
69
Які ціни на нерухомість в Одесі
Які ціни на нерухомість в Одесі
У 2025 році ціни на житло в Одесі продовжують зростати. Фахівці пояснюють це дефіцитом квартир, подорожчанням будматеріалів та стабільним попитом, зокрема завдяки державним програмам.
Про ситуацію на ринку нерухомості та актуальні ціни розповіли експерти в коментарі Суспільному.
Читайте також
Найбільше подорожчали новобудови, тоді як вартість вторинного житла коливається залежно від безпекової ситуації.
За словами директорки агенції нерухомості Яни Васильєвої, ринок житла в Одесі пережив найважчий період у 2022 році.
Читайте також
«Найбільший спад ціни був саме тоді. 2023 рік трохи вирівняв ситуацію по попиту. За цей час в місто приїхало багато переселенців, і саме вони частково стабілізували ринок. Також почала діяти державна програма „єОселя“, яка теж оживила купівлю-продаж», — пояснює експертка.

Первинний ринок

У 2025 році квартири в новобудовах подорожчали найбільше. Це пов’язано з дефіцитом робочої сили, зростанням цін на будматеріали та викупом більшості квартир за держпрограмою у 2023−2024 роках.
Ціни на новобудови в Одесі у 2025 році:
  • Приморський район — від 1 200 до 1 600 $/м².
  • Київський та Пересипський райони — від 950 до 1 500 $/м².
«Якщо у 2022 році в Приморському районі можна було купити квартиру від забудовника за 950 доларів за квадратний метр, то зараз ціна — від 1 200 до 1 300. У деяких будинках — ще вища», — уточнює експертка.
Читайте також
Найбільш популярними залишаються житлові комплекси біля моря — в Аркадії та на Великому Фонтані.
Квартири тут купують для проживання й інвестицій. Нові ЖК забудовники проєктують уже з бомбосховищами або підземними паркінгами.

Вторинний ринок

Ціни на вторинний ринок нижчі, але сильніше реагують на обстріли. У періоди загострень вони падають на 5−10 тисяч доларів.
«У центрі цінник дуже різний: від 650 до 2 000 доларів за квадратний метр. Все залежить від стану будинку, ремонту та поверху», — каже Яна Васильєва.

Ціни на вторинне житло:

  • Однокімнатна у хрущовці (Приморський район) — від 45 тис. $ (≈950 $/м²),
  • Хаджибейський район — від 40 тис. $ за однокімнатну,
  • Київський та Пересипський райони (9−16-поверхівки) — від 36 тис. $ Черемушки — близько 40 тис. $ за однокімнатну у придатному стані.
Окремим попитом користуються і так звані «сталінки» в центрі Одеси. Покупці цінують їх за товсті стіни та вважають більш безпечними під час війни.
Залежно від площі та ремонту ціни коливаються від 33 до 57 тисяч доларів. Молоді пари й досі обирають квартири на Черемушках або у панельках радянського періоду, часто — за програмою «єВідновлення».
«На Черемушках однокімнатну квартиру в нормальному стані можна купити приблизно за 40 тисяч. Все залежить від поверху та ремонту. Наприклад, невелику „однушку“ на першому поверсі я бачила навіть за 33 тисячі», — додає експертка.
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

  • Експерти розділились на два табори щодо прогнозів зміни ціни на житло. Одна частина переконані, що «тільки дорожчатиме», то інші — не бачать для цього підстав.
  • Як повідомляє Державна Податкова служба, власники нерухомості сплатили цього року на 22% більше податку на нерухомість, ніж за січень — серпень минулого року.
  • Станом на 13 вересня, ціна за квадратний метр у Львові становить 57 тис. 620 грн. Ціни трохи просіли, для порівняння у червні 2025 року ціна була 60 тис. грн за метр квадратний. Детально дивіться в інфографіці.

Депозити в банках

За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems