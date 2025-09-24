Які ціни на нерухомість в Одесі Сьогодні 10:02 — Нерухомість

Які ціни на нерухомість в Одесі

У 2025 році ціни на житло в Одесі продовжують зростати. Фахівці пояснюють це дефіцитом квартир, подорожчанням будматеріалів та стабільним попитом, зокрема завдяки державним програмам.

Про ситуацію на ринку нерухомості та актуальні ціни розповіли експерти в коментарі Суспільному

Найбільше подорожчали новобудови, тоді як вартість вторинного житла коливається залежно від безпекової ситуації.

За словами директорки агенції нерухомості Яни Васильєвої, ринок житла в Одесі пережив найважчий період у 2022 році.

«Найбільший спад ціни був саме тоді. 2023 рік трохи вирівняв ситуацію по попиту. За цей час в місто приїхало багато переселенців, і саме вони частково стабілізували ринок. Також почала діяти державна програма „єОселя“, яка теж оживила купівлю-продаж», — пояснює експертка.

Первинний ринок

У 2025 році квартири в новобудовах подорожчали найбільше. Це пов’язано з дефіцитом робочої сили, зростанням цін на будматеріали та викупом більшості квартир за держпрограмою у 2023−2024 роках.

Ціни на новобудови в Одесі у 2025 році:

Приморський район — від 1 200 до 1 600 $/м².

Київський та Пересипський райони — від 950 до 1 500 $/м².

«Якщо у 2022 році в Приморському районі можна було купити квартиру від забудовника за 950 доларів за квадратний метр, то зараз ціна — від 1 200 до 1 300. У деяких будинках — ще вища», — уточнює експертка.

Найбільш популярними залишаються житлові комплекси біля моря — в Аркадії та на Великому Фонтані.

Квартири тут купують для проживання й інвестицій. Нові ЖК забудовники проєктують уже з бомбосховищами або підземними паркінгами.

Вторинний ринок

Ціни на вторинний ринок нижчі, але сильніше реагують на обстріли. У періоди загострень вони падають на 5−10 тисяч доларів.

«У центрі цінник дуже різний: від 650 до 2 000 доларів за квадратний метр. Все залежить від стану будинку, ремонту та поверху», — каже Яна Васильєва.

Ціни на вторинне житло:

Однокімнатна у хрущовці (Приморський район) — від 45 тис. $ (≈950 $/м²),

Хаджибейський район — від 40 тис. $ за однокімнатну,

Київський та Пересипський райони (9−16-поверхівки) — від 36 тис. $ Черемушки — близько 40 тис. $ за однокімнатну у придатному стані.

Окремим попитом користуються і так звані «сталінки» в центрі Одеси. Покупці цінують їх за товсті стіни та вважають більш безпечними під час війни.

Залежно від площі та ремонту ціни коливаються від 33 до 57 тисяч доларів. Молоді пари й досі обирають квартири на Черемушках або у панельках радянського періоду, часто — за програмою «єВідновлення».

«На Черемушках однокімнатну квартиру в нормальному стані можна купити приблизно за 40 тисяч. Все залежить від поверху та ремонту. Наприклад, невелику „однушку“ на першому поверсі я бачила навіть за 33 тисячі», — додає експертка.

Експерти розділились на два табори щодо прогнозів зміни ціни на житло. Одна частина переконані, що «тільки дорожчатиме», то інші — не бачать для цього підстав.

Як повідомляє Державна Податкова служба, власники нерухомості сплатили цього року на 22% більше податку на нерухомість, ніж за січень — серпень минулого року.

Станом на 13 вересня, ціна за квадратний метр у Львові становить 57 тис. 620 грн. Ціни трохи просіли, для порівняння у червні 2025 року ціна була 60 тис. грн за метр квадратний. Детально дивіться в інфографіці.

