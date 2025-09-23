Прогноз ціни на житло: що кажуть експерти Сьогодні 09:01 — Нерухомість

Прогноз ціни на житло: що кажуть експерти

Експерти розділились на два табори щодо прогнозів зміни ціни на житло.

Одна частина переконані, що «тільки дорожчатиме», то інші — не бачать для цього підстав. У кожної сторони є свої раціональні аргументи, пише у статті Мінфін.

Наприклад, на користь інвестицій у нерухомість говорить суттєве подорожчання матеріалів та витрат на роботи. Оскільки ця тенденція не зупиняється, то можна очікувати, що наступними роками ціна за квадратний метр буде ще вищою.

«Вартість будівельних матеріалів значно підвищилася через інфляцію, логістичні труднощі та обмежену доступність ресурсів. Наприклад, підвищення цін на матеріали склало близько 35−45%, порівнюючи з довоєнними рівнями», — відзначає рієлтор Віталій Шокал. А за оцінками будівельної компанії Gazda, від початку повномасштабного вторгнення щорічно вартість матеріалів та будівельно-монтажних робіт зростала щонайменше на 15−17%.

Другий чинник, який штовхає ринок нерухомості вгору, — це обмеження пропозиції. Через ризики знизилась кількість тих, хто може або бажає придбати квартиру, особливо на ранньому етапі будівництва. Як наслідок — девелопери менш охоче розпочинають нові проєкти, а наважуються на це переважно великі компанії, що мають фінансові резерви. Як відзначає голова Асоціації девелоперів Євген Фаворов, за нинішніх темпів робіт, щоб забезпечити житлом лише тих українців, які його втратили через війну, знадобиться щонайменше 20 років.

Також до подорожчання нерухомості призводить переїзд великої кількості людей із прифронтових територій. «Внаслідок воєнних дій багато українців переїжджають до західних областей та великих міст, такі як Київ чи Львів, що створює підвищений попит на ринку», — відзначає Віталій Шокал.

завершення війни, коли багато потенційних інвесторів почнуть витрачати гроші, які зараз намагаються акумулювати. «Перші роки після нашої перемоги дефіцит квадратних метрів буде суттєвим — відкладений попит є, і він має накопичувальний ефект, тож потреба у житлі залишиться у багатьох громадян», — переконаний керуючий партнер групи компаній Позитивно на ринок має вплинути і, коли багато потенційних інвесторів почнуть витрачати гроші, які зараз намагаються акумулювати. «Перші роки після нашої перемоги дефіцит квадратних метрів буде суттєвим — відкладений попит є, і він має накопичувальний ефект, тож потреба у житлі залишиться у багатьох громадян», — переконаний керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

Ціна піде донизу?

Падіння цін на нерухомість — тут є також аргументи. Найперший із них — це низький попит, який до того ж продовжує знижуватись. Зокрема, за даними опитування маркетплейсу OLX Нерухомість, минулого року попит на купівлю житла знизився на 3,1%.

Як відзначає президентка Асоціації фахівців із нерухомості України Олена Гайдамаха, перспектив для зростання цін на квартири в Україні немає, оскільки попит залишається невисоким.

«Сьогодні всі в очікуванні змін: що відбуватиметься на фронті, чи будуть переговори. Так, ми бачимо, що розбудовується західна частина України — там жнива. Але ціни там не зростають вже рік, бо покупців немає», — відзначає вона.

Другий чинник, якого остерігаються експерти, — ескалація бойових дій. В агентстві нерухомості Маяк відзначають, що, у разі закінчення війни, ціни можуть суттєво зрости, але, за зворотного сценарію, покупці розраховуватимуть на високі знижки. Особливо складною може бути ситуація на вторинному ринку.

Додаткова проблема для вітчизняного ринку нерухомості — труднощі з іпотекою. Зараз вона тримається переважно на державній програмі «єОселя», але для повноцінного розвитку ринку цього недостатньо.

