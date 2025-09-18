Квартира у новобудові Києва чи на вторинці: що краще Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Квартира у новобудові Києва чи на вторинці: що краще

Досить часто перед купівлею житла покупці стикаються із вибором: швидко заселитися у квартиру на вторинному ринку чи обрати новобудову заради комфорту та потенційного зростання вартості. Попри те, що ціни на первинне житло зростають швидше, ніж на вторинне, попит розподіляється не так однозначно.

Первинка чи вторинка: де ціни зростають швидше

За даними DIM , у першому півріччі 2025 року середня ціна на новобудови зросла приблизно на 14% у річному вимірі.

Сьогодні середня вартість квадратного метра в новобудовах становить:

клас економ — близько $1000,

комфорт — $1300,

бізнес-клас — $2200,

преміум — до $4400.

Вторинний ринок дорожчає повільніше. За підсумками першого піввріччя подорожчання відбулось на 8−10%, в залежності від типу та кімнатності квартир. Середня вартість квартир на «вторинці» становила $2050/м 2 , із піковими значеннями на Печерську ($3100/м 2 ) та найнижчими в Деснянському районі ($1060/м 2 ).

Переваги кожного варіанту

Аналітики кажуть, що покупці житла на вторинці частіше називають такі три аргументи:

можливість заселитися одразу без очікування завершення будівництва та ремонту;

сформована інфраструктура району — школи, дитячі садочки, транспорт, магазини;

простіші умови оформлення іпотеки.

Натомість первинне житло обирають за такі фактори:

сучасні планування та енергоефективність,

наявність укриттів та паркінгів,

можливість налаштувати простір під власні потреби.

Ще одна важлива перевага у первинці — фінансові умови: забудовники часто пропонують гнучке розтермінування, фіксацію цін на етапі будівництва та потенційний приріст вартості у ліквідних комплексах в 2−2,5 рази до моменту введення будинку в експлуатацію.

Стандартні умови придбання квартир у новобудовах у 2025 році передбачають перший внесок 30−50% та розстрочку на 2−3 роки (у деяких забудовників — до 5). Додатково діє державна програма пільгового кредитування, яка дозволяє отримати позику під 3% для окремих категорій громадян або під 7% для всіх інших, строком до 20 років із першим внеском від 20−30%.

Будівельна активність знижується

Як фіксують аналітики, за перше півріччя 2025 року у Києві введено 7380 квартир, що на 22% менше, ніж у той самий період 2024-го. У продажу перебуває лише близько 140−145 житлових комплексів — на чверть менше, ніж до війни.

За даними аналітиків групи компаній DIM та галузевих спостережень: якщо темпи другого півріччя не впадуть нижче, ніж у першому то за підсумками року місто отримає приблизно 12−14 тисяч нових квартир, що на 15−20% менше, ніж торік. При цьому, обмежена пропозиція при стабільному попиті сприятиме подальшому зростанню цін на первинному ринку на 10−15% до кінця року.

Вторинний ринок буде зберігати плавну динаміку, особливо у сегменті малометражних квартир. Базовий сценарій передбачає поступове збільшення обсягів введення новобудов до довоєнного рівня не раніше кінця 2027 року. Однак у разі погіршення воєнної ситуації можливе подальше скорочення пропозиції й фокус на «готових» об’єктах вторинного ринку чи новобудовах на фінальних стадіях будівництва.

