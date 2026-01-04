Жінки на «чоловічих» професіях: що змінилось в 2025 Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Жінки на «чоловічих» професіях: що змінилось в 2025

Одним із найпомітніших наслідків дефіциту чоловічої робочої сили стало активне залучення жінок на традиційно «чоловічі» посади — водії, трактористи, машиністи, складські працівники, будівництво, промисловий сектор.

Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці», наданій finance.ua, ми вибрали основне.

Як показало дослідження, у 2025 році 57% компаній наймали жінок на посади, які раніше займали чоловіки. 9% організацій зазначили, що наразі такий найм не відбувається, але він запланований на найближчий час.

Залучення жінок до нетипових професій поступово змінює структуру зайнятості, але гендерний зарплатний дисбаланс все ще існує. Жінки або погоджуються на меншу оплату за аналогічну роботу, або самі оцінюють свою роботу нижче, ніж чоловіки. Дослідження показало, що 22% роботодавців помічали різницю між зарплатними побажаннями жінок і чоловіків на аналогічні вакансії.

Результати «Барометру ринку праці» показали, що найпоширеніша різниця, яку фіксують HR-директори у зарплатних очікуваннях жінок - мінус 11−20% від рівня бажаного окладу чоловіків на тих самих посадах.

Чверть роботодавців (23%) заявили, що така ситуація не є новою тенденцією, а була характерна для жінок завжди. 10% компаній зазначили, що вирівнювання відбулося лише останніми роками.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.