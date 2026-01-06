Яким був ІТ-ринок у 2025 році для junior-спеціалістів — дослідження (інфографіка) Сьогодні 17:05 — Особисті фінанси

Яким був ІТ-ринок у 2025 році для junior-спеціалістів — дослідження (інфографіка)

У 2025 році 1169 випускників Mate academy отримали першу роботу в ІТ. Гендерний баланс серед джунів майже вирівнявся, а частка жінок помітно зросла порівняно з минулим роком (44,3% проти 33%).

Про це пише Dev.ua з посиланням на статистику Mate academy.

Середня зарплата junior-спеціалістів в IT

Середня стартова зарплата випускників у 2025 році склала $715. Для порівняння, за даними DOU , початківці з досвідом до одного року в середньому отримують $400−600.

Найвищі стартові зарплати фіксуються у Data Analyst ($1127) та DevOps ($988). Далі йдуть UI/UX ($768), Java ($707), Python ($688) та Frontend/Fullstack ($639). Нижчі середні показники — у Project Manager ($608), QA та Digital Marketing ($582) і Recruitment ($514).

Інфографіка: Mate academy

Скільки часу займає пошук першої роботи в ІТ

Медіанний час пошуку роботи становить 49 днів, а найшвидші результати — у QA та DA, де студенти отримують офери вже через 29 днів. Це узгоджується з ринковою картиною, де саме аналітика та тестування залишаються одними з найбільш активних напрямів найму.

Інфографіка: Mate academy

Медіанний шлях до офферу: 94 відгуки на вакансії — 5 інтервʼю — 3 тестові — 1 оффер. Конверсія з інтервʼю в тестове становить 80,6% — це дуже високий показник у сегменті початківців. У контексті ринку це свідчить, що джуни можуть упевнено конкурувати на етапах комунікації та технічних перевірок. Тут також виділяється QA — найбільше інтерв’ю (6) при найменшій кількості CV (57).

Інфографіка: Mate academy

Де працюють junior-спеціалісти в Україні

За рік випускники отримали офери від 730 унікальних компаній. Топ-20 роботодавців охоплюють лише близько 14% усіх оферів — це свідчить про високу фрагментованість ринку та відсутність домінування певних брендів у наймі початківців.

Дві третини джунів починають карʼєру саме в продуктових командах. Це корелює з розвитком продуктових R&D в Україні та зростанням внутрішніх стартапів.

Аутсорс домінує у двох напрямах — Java та Recruitment. Java залишається базовою технологією для enterprise-проєктів, де переважає сервісна модель, а рекрутинг традиційно концентрується в агентському та аутсорс-форматі.

Половина кандидатів називають бажання працювати онлайн головною мотивацією входу в ІТ. Фінансова стабільність — другий фактор (22,2%).

У фактичному розподілі оферів також переважає ремоут (70,5%). Водночас дедалі більше роботодавців вказують вимогу офісу або гібридного формату для junior-позицій, аргументуючи це потребою в швидкому онбордингу, менторстві та контролі якості.

Інфографіка: Mate academy

Мілтек вакансії

Зокрема команда розширює співпрацю з мілтек-компаніями та безкоштовно допомагає їм закривати вакансії сильними випускниками, які цікавляться галуззю. За 2025 рік 37 випускників отримали офери. Найбільше пропозицій у Python та QA, але попит поступово зʼявляється й в інших технічних і нетехнічних ролях.

Український мілтек став новою галуззю з високою технологічністю та потребою у спеціалістах різних рівнів. Компанії часто працюють як продуктові команди, із швидкими релізами та R&D-фокусом. Для ветеранів це можливість перейти в ІТ у сферах, наближених до їхнього досвіду.

Прогноз ІТ-ринку на 2026 рік

Для джунів український ІТ-ринок залишається відкритим: навіть без технічної освіти та попереднього досвіду можна отримати перший оффер, якщо є практичні навички, базове розуміння процесів і готовність швидко вчитися.

Попри розвиток ШІ, кількість нових айтівців не зменшується, змінюються вимоги до них. Рутину дедалі частіше автоматизують, тому від junior-спеціалістів очікують вміння мислити, ставити правильні запитання й оцінювати результат. Компаніям важлива не конкуренція з ШІ, а здатність ефективно працювати з ним — розуміти, де автоматизація ефективна, а де потрібні людський контекст, рішення та відповідальність.

Що, ймовірно, збережеться у 2026 році:

фокус компаній на продуктах і R&D;

попит на QA, аналітику, Python;

hybrid як базова модель для джунів;

збільшення частки жінок серед айтівців;

підготовлені career switchers і далі будуть ключовими гравцями на junior-ринку у 2026 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.