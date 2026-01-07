ДП «Ліси України» продало понад 90 тис. ялинок: у яких областях найбільші продажі Сьогодні 20:34 — Особисті фінанси

ДП «Ліси України» продало понад 90 тис. ялинок: у яких областях найбільші продажі

Державне підприємство «Ліси України» у грудні 2025 року продало 91,4 тисяч ялинок. Найбільший попит на дерева зафіксували у Волинській та Рівненській областях.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Де та скільки продали ялинок

Найбільший попит на ялинки був у Волинській та Рівненській областях — там продано понад 25 тисяч дерев, така ж кількість сумарно реалізована на Вінниччині, Кіровоградщині та Черкащині.

Понад 19 тисяч ялинок продано на Чернігівщині та Сумщині.

Найменше ялинки купували на Одещині та Миколаївщині — всього 625 дерев.

Ціни на ялинки

Ялинки реалізовувались за соціальними цінами — значно нижчими ніж на приватних ярмарках.

Середня ціна продажу склала 180 грн з ПДВ за новорічне деревце. Вартість залежала від регіону продажу (найменша вартість пропонувалась в найбільш лісистих областях), а також виду дерева та його розміру.

Найдешевшу ялинку продали за 84 гривні, а найдорожча обійшлась покупцеві у 3600 гривень.

Загальна сума від продажу ялинок склала 16,5 млн грн. Майже половину з цих коштів направлено у державний бюджет у вигляді податків та зборів.

Загалом за 2025 рік ДП «Ліси України» сплатило понад 15 млрд грн податків, що стало абсолютним рекордом.

Незаконна вирубка новорічних дерев

За грудень лісівники провели майже півтори тисячі спільних рейдів. Під час перевірок виявили 408 незаконно зрубаних хвойних дерев. За фактами порушень державна лісова охорона склала 300 адміністративних протоколів.

Загалом незаконна вирубка новорічних дерев завдала збитків більш ніж на 416 тисяч гривень. Порушники вже відшкодували майже 70%.

У Столичній, Південній, Північній, Подільській та Поліській філіях збитки компенсували повністю — на 100%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.