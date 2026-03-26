Декларування доходів за 2025 рік: хто з військових має подати декларацію Вчора 20:02 — Особисті фінанси

Кампанія декларування завершується 1 квітня

В Україні триває кампанія щорічного декларування за 2025 рік, яка розпочалася 1 січня та завершується 1 квітня 2026 року. До цього часу окремі категорії військовослужбовців зобов’язані подати декларації.

Про це нагадує Міністерство оборони.

Хто з військовослужбовців має подати декларацію

Відповідно до законодавства, декларації зобов’язані подати такі категорії військовослужбовців і державних службовців у системі Міністерства оборони:

міністри та їхні заступники;

військовослужбовці апарату Міністерства оборони України (зокрема відряджені);

члени військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (зокрема відряджені);

військовослужбовці ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);

особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

Усі зазначені вище категорії мають подати декларації не пізніше ніж опівночі 31 березня 2026 року.

Як підготуватися до подання декларації

Перед поданням необхідно:

перевірити наявність чинного кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який можна отримати в банку, податковій або за допомогою «Дія.Підпис»;

переконатися в наявності доступу до електронної пошти, зазначеної в особистому кабінеті;

підготувати банківські виписки;

зібрати документи на нерухомість і транспортні засоби (власні та членів сім’ї);

підготувати інші документи, які можуть знадобитися для заповнення декларації.

Кому з військовослужбовців не потрібно подавати декларацію

На період дії воєнного стану декларації не подають:

військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу);

мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу;

працівники соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що за загальним правилом соціальні виплати підлягають декларуванню у разі їх монетизації. Йдеться про випадки, коли допомога надається безпосередньо у грошовій формі, або має форму коштів чи електронного сертифіката, які можна використати для оплати товарів чи послуг. У таких випадках отримані кошти вважаються доходом суб’єкта декларування або члена його сім’ї і підлягають відображенню у розділі 11 декларації.

Станом на початок березня громадяни України подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованих доходів, отриманих у 2025 році, становить 32,4 млрд грн. Деклараційна кампанія триває до 1 травня.

