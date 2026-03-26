lifecell з 2 квітня змінює тарифи (ціни) Вчора 12:12 — Особисті фінанси

Починаючи з 2 квітня 2026 року у lifecell починають діяти нові ціни на архівні тарифні плани.

Про це йдеться в повідомленні компанії

Компанія надала перелік тарифних планів та нові ціни.

В тарифному плані «Просто Лайф»

210 збільшено до 320 грн/4 тижні — стандартна ціна;

180 збільшено до 270 грн / 4 тижні — якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;

120 збільшено до 200 грн / 4 тижні — якщо номер перенесено до lifecell.

В тарифному плані «Вільний Лайф»

425 збільшено до 500 грн/4 тижні — стандартна вартість;

375 збільшено до 450 грн / 4 тижні — якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;

240 збільшено до 300 грн / 4 тижні — якщо номер перенесено до lifecell.

В тарифному плані «Смарт Лайф»

300 збільшено до 400 грн/4 тижні — стандартна вартість;

250 збільшено до 350 грн / 4 тижні — якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;

160 збільшено до 270 грн / 4 тижні — якщо номер перенесено до lifecell.

В тарифному плані «Жара Лайт»

195 збільшено до 275 грн/4 тижні — нова вартість.

Також раніше lifecell розширив тариф для абонентів старшого покоління. Він відкрив можливість переходу на акційний тариф «Турбота» українцям віком від 55 років зі збереженням свого номера через процедуру MNP.

Зростання тарифів мобільного зв’язку в Україні є відчутним для мільйонів користувачів. Оператори змушені підвищувати ціни через зростання витрат, зокрема на електроенергію та ремонт мереж після обстрілів, а також через необхідність інвестицій у розвиток цифрової інфраструктури.

Зростання тарифів мобільного зв'язку в Україні є відчутним для мільйонів користувачів.

Довідка Finance.ua:

Про те як підвищились тарифи «Київстар» з 1 березня, ми писали раніше.

Як повідомила компанія «Київстар», з 10 березня 2026 року деякі тарифи «Бізнес UA» та «Все разом» закриваються.

