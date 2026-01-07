За що бізнес платив фрилансерам найбільше у 2025 році Сьогодні 16:33 — Особисті фінанси

За що бізнес платив фрилансерам найбільше у 2025 році

Український фриланс у 2025 році опинився в парадоксальній фазі. Кількість проєктів скоротилася, конкуренція зросла, а бюджети все більше концентруються у складних і дорогих завданнях.

Про це свідчать дані дослідження Freelancehunt

«Ринок у 2025 році платить понад норму за те, що важко стандартизувати: AI/VR/AR, складний продакшн, завдання з високою ціною помилки та довшим циклом. А там, де робота стала типізованою чи легко автоматизується, замовлень менше, і це логічний рух зрілого ринку», — розповів засновник Freelancehunt Олег Топчій.

Програмування

У категорії «Програмування» саме складні технічні спеціалізації формують і попит, і бюджети. AR та VR розробка зросла на 807,7% за кількістю проєктів і на 1326,9% за бюджетом у річному вимірі. AI та машинне навчання додали 231,4% за проєктами та 253,4% за бюджетом.

Паралельно зростають прикладні продуктові завдання. Проєкти з CMS збільшилися на 130,1%, а їхній бюджет зріс на 200%. HTML та CSS верстання додали 121,6% за кількістю проєктів і 164,2% за бюджетом. Це свідчить про інвестиції бізнесу в підтримку та розвиток цифрових продуктів і сервісів.

Дизайн і арт

У категорії «Дизайн та арт» динаміка подібна. Проєкти з AI в дизайні зросли на 450,6%, бюджет на 487,5%. VR та AR дизайн додав 437,5% за проєктами та 1101,8% за бюджетом.

Ці показники вказують на те, що AI не витісняє дизайнерів, а посилює напрями, де результат складніший і вимоги до експертизи вищі.

Мультимедіа

У мультимедіа зростання концентрується там, де контент стає продуктом: AI створення відео — 948% проєктів та 1262% бюджет, AI синтез голосу — 642,3% та 1280,6%, плюс класичне відеознімання — 179,6% та 224,2%.

Це добре пояснює, чому частка мультимедіа в замовленнях підростає: бізнес будує регулярний виробничий цикл контенту, а не разові відео.

Де ринок просідає

Водночас падіння також закономірне: у програмуванні просіли PHP (проєкти 66,2%, бюджет 74,5%) та JavaScript/TypeScript (проєкти 56,7%, бюджет 70,7%) не як кінець технологій, а як ознака того, що частина таких завдань або переходить у внутрішню розробку, або виконується іншими підходами/стеками.

У дизайні падають більш масові види робіт: ілюстрації та малюнки (проєкти 62,7%, бюджет 68,2%) і дизайн візиток (проєкти 74,7%, бюджет 60%).

У просуванні просідає контекстна реклама (проєкти 74,1%, бюджет 74,3%) як сигнал перерозподілу маркетингових закупівель і зміни інструментарію.

Мультимедіа зростає разом із бюджетами

Частка фрилансерів у категорії «Фото, аудіо та відео» зросла: 10,7% vs 7,8% (+2,9 в. п.). Одночасно збільшилася частка замовлень: 11,3% vs 10,3% (+1,0 в. п.) та частка бюджету: 6,7% vs 6,5% (+0,2 в. п.).

Для бізнес-ринку це важливо тим, що мультимедіа перестає бути «маркетинговою опцією» і стає виробничою потребою: контент у відео/аудіоформаті переходить у режим конвеєра, а не разових завдань.

Нішеві та складні завдання стали економічним якорем ринку

У Freelancehunt зазначають, що ще у 2024 році прогнозували зміщення ринку в бік складніших послуг. Дані 2025 року це підтвердили. Зростання спостерігається там, де одночасно збільшується і кількість проєктів, і бюджети.

У програмуванні AR та VR розробка показала 807,7% за проєктами та 1326,9% за бюджетом, AI та машинне навчання 231,4% і 253,4% відповідно. У консалтингу консультування з AI зросло до 531,6% за проєктами та 2266,2% за бюджетом.

Експерти пояснюють, що частина ефекту пов’язана з низькою базою, але ключове інше. У 2025 році ринок активніше фінансує завдання, де цінність визначається результатом і складністю, а не кількістю дрібних доручень.

AI вплинув на структуру попиту

Гіпотеза про перерозподіл через AI справдилася частково в тій частині, де AI змінює не категорії, а профіль завдань всередині них. Найчіткіший сигнал — у замовленнях: частка проєктів у категорії «Робота з текстами» впала з 11,4% до 9% (-2,4 в. п.). На цьому тлі швидко зростають саме AI-напрямки в різних категоріях:

AI обробка текстів — 310,4% за проєктами та 514,9% за бюджетом;

AI в дизайні — 450,6% та 487,5%;

AI створення відео — 948% та 1262%.

63% користувачів AI повідомляють про зростання доходів. AI працює як підсилювач продуктивності в дорогих завданнях, водночас роблячи прості роботи масовішими та дешевшими.

