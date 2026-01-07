0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як оформити субсидію в 2026 році — інструкція

Особисті фінанси
77
Як оформити субсидію в 2026 році — інструкція
Як оформити субсидію в 2026 році — інструкція
У 2026 році система житлових субсидій в Україні зберігає базову логіку, однак працює з урахуванням змін останніх років. Йдеться про вплив повномасштабної війни, значну кількість внутрішньо переміщених осіб, монетизацію виплат та посилення контролю за доходами.
Про це сказано в статті Finance.ua «Субсидії у 2026: на що можна розраховувати та як оформити».
Житлову субсидію призначають людям, дохід яких не дозволяє самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Отримати її можуть громадяни України, а також іноземці чи особи без громадянства, які законно перебувають на території України та проживають у багатоквартирних або приватних будинках.

Як оформити субсидію у 2026 році

Онлайн
  1. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.
  2. Виберіть у меню Послуги на порталі Дія послугу Заява на субсидію.
  3. Перевірте коректність своїх даних у профілі користувача, оновіть їх за необхідності.
  4. Вкажіть адресу, за якою бажаєте отримати субсидію.
  5. Оберіть, чи бажаєте отримати субсидію на житлові та комунальні послуги. Якщо так, відмітьте необхідні послуги з переліку доступних та заповніть поля за кожною з них.
  6. Вкажіть IBAN рахунку, на який буде нараховуватись субсидія.
  7. Вкажіть дані людей, що зареєстровані в оселі, а також їхніх родичів. Якщо ви внутрішньо переміщена особа або ж орендодавець, необхідно зазначити тільки дані тих, хто фактично мешкає в оселі. Під час розрахунку враховуються доходи людей, зазначених у заяві про субсидію.
  8. Перевірте дані сформованої заяви.
  9. Підпишіть електронним підписом та відправте.
Офлайн
Від 1 грудня подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, залежно від того, який є зручнішим:
  • особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • поштою, на адресу органу Фонду.
Подати документи на призначення субсидій можна також до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг.
Громадянин надає:
  • заяву про призначення та надання житлової субсидії;
  • декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. За потреби можуть бути також додані:
  1. Договір найму (оренди) житла (за наявності);
  2. Довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ;
  3. Інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації.
Такими документами можуть бути:
  • довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, зокрема легалізовані в Україні документи про набуття страхового стажу в іншій країні;
  • довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
  • акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;
  • договори оренди житла в іншому місці тощо.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems