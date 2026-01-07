Як оформити субсидію в 2026 році — інструкція Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Як оформити субсидію в 2026 році — інструкція

У 2026 році система житлових субсидій в Україні зберігає базову логіку, однак працює з урахуванням змін останніх років. Йдеться про вплив повномасштабної війни, значну кількість внутрішньо переміщених осіб, монетизацію виплат та посилення контролю за доходами.

Житлову субсидію призначають людям, дохід яких не дозволяє самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Отримати її можуть громадяни України, а також іноземці чи особи без громадянства, які законно перебувають на території України та проживають у багатоквартирних або приватних будинках.

Як оформити субсидію у 2026 році

Онлайн

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID. Виберіть у меню Послуги на порталі Дія послугу Заява на субсидію. Перевірте коректність своїх даних у профілі користувача, оновіть їх за необхідності. Вкажіть адресу, за якою бажаєте отримати субсидію. Оберіть, чи бажаєте отримати субсидію на житлові та комунальні послуги. Якщо так, відмітьте необхідні послуги з переліку доступних та заповніть поля за кожною з них. Вкажіть IBAN рахунку, на який буде нараховуватись субсидія. Вкажіть дані людей, що зареєстровані в оселі, а також їхніх родичів. Якщо ви внутрішньо переміщена особа або ж орендодавець, необхідно зазначити тільки дані тих, хто фактично мешкає в оселі. Під час розрахунку враховуються доходи людей, зазначених у заяві про субсидію. Перевірте дані сформованої заяви. Підпишіть електронним підписом та відправте.

Офлайн

Від 1 грудня подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, залежно від того, який є зручнішим:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою, на адресу органу Фонду.

Подати документи на призначення субсидій можна також до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг.

Громадянин надає:

заяву про призначення та надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. За потреби можуть бути також додані:

Договір найму (оренди) житла (за наявності); Довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ; Інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації.

Такими документами можуть бути:

довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, зокрема легалізовані в Україні документи про набуття страхового стажу в іншій країні;

довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;

договори оренди житла в іншому місці тощо.

