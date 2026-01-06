Як змінювалися ціни на авто на вторинному ринку протягом минулого року — дослідження
У 2025 році вторинний авторинок України демонстрував помітні коливання цін. Протягом року середня ціна автомобілів на вторинному ринку коливалася в межах $5700-$6100.
Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку з посиланням на дані агрегатора Automoto.ua.
«2025 рік став роком стабілізації для вторинного авторинку, але з чіткими сигналами трансформації. Альтернативні типи двигунів — гібриди та електро — демонструють зростання, що свідчить про зміну споживчих пріоритетів. У 2026 році очікується подальше формування нових цінових реалій, особливо в сегменті електромобілів, де ринок балансуватиме між перенасиченням і адаптацією до нових умов», — зазначають експерти.
Загальний ціновий індекс
Протягом року середня ціна на автомобілі на вторинному ринку коливалась у межах $5700—$6100. Найнижчий показник зафіксовано у лютому ($5700), після чого ринок поступово відновлювався. У другій половині року ціни стабілізувались, з незначними коливаннями навколо позначки $6000.
Аналіз середньої ціни за типом двигуна показав, що найбільше зростання у 2025 році продемонстрували гібридні авто та електромобілі.
Середня ціна гібридних автомобілів стартувала з $15 900 у січні і залишалася високою протягом року.
Ціни на електромобілі також демонстрували зростання, особливо з середини року. Причиною стали активні дискусії щодо введення ПДВ на імпорт, які «підігріли» інтерес до сегмента. Покупці поспішали придбати авто до можливого подорожчання, що створило додатковий тиск на ціни.
Остап Новицький, експерт авторинку та аналітик Інституту досліджень авторинку, зазначає, що у січні 2026 року ціновий індекс на електромобілі вже вищий, ніж показано на діаграмі. За його словами, багато продавців чекали початку року, щоб виставити авто з додатковою націнкою.
Водночас ринок залишається перенасиченим. Лише у грудні було ввезено понад 30 000 електромобілів, що відповідає обсягу попиту на 5−6 місяців. Це створює зворотний ефект, коли надлишок пропозиції змушує продавців переглядати ціни. Найближчими місяцями стане зрозуміло, де проходитиме межа між готовністю чекати і необхідністю продавати.
Експерт не виключає і третього сценарію, за якого ринок поступово звикне до нових цін, оскільки ПДВ уже закладений у вартість. У такому разі сегмент може знову активізуватися, насамперед за рахунок внутрішніх перепродажів, адже імпортних запасів може вистачити до кінця 2026 року.
