Як змінювалися ціни на авто на вторинному ринку протягом минулого року — дослідження

У 2025 році вторинний авторинок України демонстрував помітні коливання цін. Протягом року середня ціна автомобілів на вторинному ринку коливалася в межах $5700-$6100.
Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку з посиланням на дані агрегатора Automoto.ua.
«2025 рік став роком стабілізації для вторинного авторинку, але з чіткими сигналами трансформації. Альтернативні типи двигунів — гібриди та електро — демонструють зростання, що свідчить про зміну споживчих пріоритетів. У 2026 році очікується подальше формування нових цінових реалій, особливо в сегменті електромобілів, де ринок балансуватиме між перенасиченням і адаптацією до нових умов», — зазначають експерти.

Загальний ціновий індекс

Протягом року середня ціна на автомобілі на вторинному ринку коливалась у межах $5700—$6100. Найнижчий показник зафіксовано у лютому ($5700), після чого ринок поступово відновлювався. У другій половині року ціни стабілізувались, з незначними коливаннями навколо позначки $6000.
Графік: eauto.org.ua
Аналіз середньої ціни за типом двигуна показав, що найбільше зростання у 2025 році продемонстрували гібридні авто та електромобілі.
Середня ціна гібридних автомобілів стартувала з $15 900 у січні і залишалася високою протягом року.
Ціни на електромобілі також демонстрували зростання, особливо з середини року. Причиною стали активні дискусії щодо введення ПДВ на імпорт, які «підігріли» інтерес до сегмента. Покупці поспішали придбати авто до можливого подорожчання, що створило додатковий тиск на ціни.
Графік: eauto.org.ua
Остап Новицький, експерт авторинку та аналітик Інституту досліджень авторинку, зазначає, що у січні 2026 року ціновий індекс на електромобілі вже вищий, ніж показано на діаграмі. За його словами, багато продавців чекали початку року, щоб виставити авто з додатковою націнкою.
Водночас ринок залишається перенасиченим. Лише у грудні було ввезено понад 30 000 електромобілів, що відповідає обсягу попиту на 5−6 місяців. Це створює зворотний ефект, коли надлишок пропозиції змушує продавців переглядати ціни. Найближчими місяцями стане зрозуміло, де проходитиме межа між готовністю чекати і необхідністю продавати.
Експерт не виключає і третього сценарію, за якого ринок поступово звикне до нових цін, оскільки ПДВ уже закладений у вартість. У такому разі сегмент може знову активізуватися, насамперед за рахунок внутрішніх перепродажів, адже імпортних запасів може вистачити до кінця 2026 року.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
