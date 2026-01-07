Mercedes-Benz запускає систему допомоги водіям

0 800 307 555
Компанія Mercedes-Benz оголосила про запуск у США нової системи допомоги водієві MB. Drive Assist Pro, яка дозволить автомобілям автономно пересуватися вулицями міст. Технологія, що вже працює в Китаї, з’явиться на американському ринку пізніше цього року і стане прямим конкурентом системи Full Self-Driving (FSD) від Tesla.
Про це повідомляє Reuters.
Нова система здатна самостійно вести автомобіль від парковки до пункту призначення, долати перехрестя, здійснювати повороти та реагувати на сигнали світлофора. На відміну від попередніх версій, обмежених лише шосе, MB. DRIVE ASSIST PRO розрахована на складні міські умови з пішоходами та велосипедистами.
Вартість: 3950 доларів США за три роки користування (для порівняння: Tesla FSD коштує близько 8000 доларів або 99 доларів на місяць).
Система використовує близько 30 датчиків (камери, радари, ультразвук) і комп’ютер, що виконує до 508 трильйонів операцій на секунду.
Попри прогресивність, система Mercedes залишається на рівні, який потребує постійної уваги водія та готовності миттєво перехопити керування. Поки повна автономність без нагляду людини в особистих авто залишається обмеженою через регуляторні норми та складність міського середовища.
За матеріалами:
УНН
Авто
