Mercedes попереджає водіїв EV не заряджати батарею понад 80%

У світі електромобілів безпека батареї завжди була на першому місці, але німецький автовиробник Mercedes-Benz пішов ще далі: компанія **офіційно порадила власникам деяких своїх електрокросоверів не заряджати батарею вище 80%, поки проблему не виправлять.

Ця рекомендація з’явилася разом із відкликом частини моделей EQB, у яких потенційно може виникати ризик перегріву акумулятора та навіть пожежі.

Зазначена ситуація стосується 169 електричних автомобілів EQB ранніх років випуску — 100 EQB 300 4Matic, 48 EQB 350 4Matic і 21 EQB 250. Для цих машин Mercedes чітко повідомив, що поки не буде встановлено програмне виправлення для контролю акумулятора, заряджання до повних 100% може бути небезпечним. Такий обмежений режим зарядки допомагає знизити ризик так званої «теплової події» — раптового підвищення температури в батареї, що може виникати через внутрішнє коротке замикання клітин і потенційно призводити до займання — особливо коли авто стоїть без нагляду.

Обмеження зарядки до 80% не лише знижує ризик несправностей, але й має інший важливий ефект: воно зменшує тепловий стрес на акумулятор. Це особливо актуально на старіших батареях або у випадках невдоволеного виробничого контролю, як у згаданих ранніх EQB. Mercedes планує вирішити проблему оновленням програмного забезпечення батарейного менеджменту у сервісних центрах до початку 2026 року, але поки цей апдейт не встановлений — потрібно дотримуватися обмеження.

У практичних умовах заряджання до 80% може суттєво зменшити запас ходу, особливо в моделях із відносно невеликою батареєю. Наприклад, EQB 350 мав офіційний пробіг близько 366 км при повному акумуляторі, але заряджання до 80% скорочує цей показник приблизно до 290 км або навіть менше залежно від стилю їзди та умов. Через те низький запас ходу може вимагати частіших зупинок для підзарядки — і це стає новим викликом для власників EV.

Це не перший раз, коли Mercedes мусив звернутися до власників електрокарів із подібними порадами. Раніше у 2025 році компанія вже відкликала понад 7 000 EQB у США через ризик того ж типу та давала схожі рекомендації щодо обмеження зарядки перед виправленням. Це підтверджує, що проблема акумуляторної надійності в перших моделях була помітною, і бренд вирішив діяти обережно.

Для власників Mercedes-EQ та електромобілів загалом це нагадування про дві речі: правильне заряджання має значення не лише для дальності поїздки, але й для безпеки, а сучасні EV часто вимагають уважного підходу до батареї й оновлень програмного забезпечення. Такі рекомендації та відклики є частиною еволюції електротранспорту і відображають, як великі бренди реагують на реальні технічні виклики в період масової електрифікації.

