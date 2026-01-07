0 800 307 555
укр
AMD презентувала нові процесори Ryzen для геймерів та професіоналів

Технології&Авто
28
На виставці CES 2026 у Лас-Вегасі компанія AMD представила нове покоління процесорів, зробивши ставку на ігрову продуктивність та інтеграцію штучного інтелекту.
Про це повідомляє The Verge.
Компанія представила покращену версію свого популярного ігрового процесора Ryzen 7 9800X3D. Нова модель пропонує той самий 8-ядерний/16-потоковий процесор, що і 9800X3D, але працює на ще вищих тактових частотах.
«Ми доопрацювали наш найкращий ігровий процесор у світі та збільшили тактову частоту до 5,6 ГГц», — цитує керівника підрозділу клієнтських процесорів AMD Рахула Тіку The Verge. Новий процесор на 7% ефективніший за попередню модель.
Читайте також
AMD стверджує, що її 9850X3D на 60% швидший за Intel Core Ultra 9 285K у Baldur’s Gate 3 та більш ніж на 45% - у Hogwarts Legacy та Counter-Strike 2.
Голова ради директорів та генеральний директор AMD Ліза Су анонсувала новий міні-ПК під назвою AMD Ryzen AI Halo, розроблений спеціально як платформу для розробників штучного інтелект. Пристрій побудований на базі інноваційних процесорів серії Ryzen AI Max Plus. Міні-ПК здатний локально запускати до 200 млрд моделей параметрів.
Його «планують представити» у другому кварталі 2026 року, а інформація про ціни та комерційну доступність буде оприлюднена «ближче до запуску».
За матеріалами:
Mind
