AMD очікує потрійне зростання прибутку завдяки ринку ШІ

Компанія Advanced Micro Devices (AMD) заявила, що очікує річного доходу від продажу чіпів для центрів обробки даних на рівні 100 млрд доларів протягом наступних п’яти років, а її прибуток може зрости більш ніж утричі. Такі прогнози були озвучені під час аналітичного дня в Нью-Йорку, першого такого заходу за три роки.
Про це повідомляє Reuters.

Реакція ринку

Акції AMD зросли на 4% у післябіржових торгах, після закриття на рівні 237,52 долара, що на 2,7% менше попередньої сесії. З 6 жовтня цінні папери компанії додали 16%, після укладання багаторічної угоди з OpenAI, яка забезпечить десятки мільярдів доларів річного доходу.

Зростання ринку ШІ

Генеральний директор Ліза Су повідомила, що до 2030 року ринок чіпів для центрів обробки даних AMD може зрости до 1 трильйона доларів, причому головним драйвером зростання буде штучний інтелект. Це включає як традиційні процесори та мережеві чіпи AMD, так і спеціалізовані чіпи для ШІ.
Фінансовий директор Жан Ху прогнозує щорічне зростання на 35% усього бізнесу AMD та на 60% бізнесу центрів обробки даних, а прибуток компанії може сягнути 20 доларів на акцію протягом трьох-п'яти років.
У 2026 році AMD планує випуск чіпів ШІ наступного покоління MI400, розроблених для наукових застосувань та генеративного ШІ. Компанія також анонсувала створення повноцінної серверної стійки, подібної до продукту GB200 NVL72 від Nvidia.

Посилення позицій через придбання компаній

Крім того, AMD активно розвиває можливості у сфері штучного інтелекту через придбання стартапів та компаній, що займаються серверним обладнанням і програмним забезпеченням. Серед останніх придбань — MK1 та ZT Systems, що дозволяє компанії посилити власний потенціал у ШІ.
Прогнози AMD свідчать про зростання попиту на чіпи для центрів обробки даних і великі можливості у сегменті штучного інтелекту, що, за словами керівників компанії, допоможе зміцнити позиції AMD на ринку високопродуктивних обчислень.
За матеріалами:
Діло
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
