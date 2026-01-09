0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volvo відкликає понад 400 тис. автомобілів у США через проблеми з камерою заднього виду

Технології&Авто
38
Volvo відкликає понад 400 тис. автомобілів у США через проблеми з камерою заднього виду
Volvo відкликає понад 400 тис. автомобілів у США через проблеми з камерою заднього виду
Шведський автовиробник Volvo Cars відкликає 413 151 автомобіль у США через проблему з камерою заднього виду.
Про це повідомляє агентство Reuters.
За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), програмне забезпечення оновлять у дилера або через бездротове оновлення безкоштовно для власників автомобілів.
Читайте також
Відкликання стосується моделей XC40 2021−2025 років випуску. Це другий відклик тих самих автомобілів на американському ринку після першого, проведеного у травні минулого року.
«Друге відкликання відбувається після першого відкликання з травня 2025 року та є результатом виявлення додаткової проблеми, яка викликає той самий симптом», — йдеться в повідомленні компанії для агентства.
За словами аналітиків, Volvo готує програмне забезпечення для виправлення неполадок у всіх постраждалих автомобілях. Оновлення розгорнуть бездротовим способом протягом найближчих тижнів.
За матеріалами:
Mind
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems