Volvo відкликає понад 400 тис. автомобілів у США через проблеми з камерою заднього виду
Шведський автовиробник Volvo Cars відкликає 413 151 автомобіль у США через проблему з камерою заднього виду.
Про це повідомляє агентство Reuters.
За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), програмне забезпечення оновлять у дилера або через бездротове оновлення безкоштовно для власників автомобілів.
Відкликання стосується моделей XC40 2021−2025 років випуску. Це другий відклик тих самих автомобілів на американському ринку після першого, проведеного у травні минулого року.
«Друге відкликання відбувається після першого відкликання з травня 2025 року та є результатом виявлення додаткової проблеми, яка викликає той самий симптом», — йдеться в повідомленні компанії для агентства.
За словами аналітиків, Volvo готує програмне забезпечення для виправлення неполадок у всіх постраждалих автомобілях. Оновлення розгорнуть бездротовим способом протягом найближчих тижнів.
