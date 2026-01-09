Volvo відкликає понад 400 тис. автомобілів у США через проблеми з камерою заднього виду Сьогодні 06:31 — Технології&Авто

Шведський автовиробник Volvo Cars відкликає 413 151 автомобіль у США через проблему з камерою заднього виду.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), програмне забезпечення оновлять у дилера або через бездротове оновлення безкоштовно для власників автомобілів.

Відкликання стосується моделей XC40 2021−2025 років випуску. Це другий відклик тих самих автомобілів на американському ринку після першого, проведеного у травні минулого року.

«Друге відкликання відбувається після першого відкликання з травня 2025 року та є результатом виявлення додаткової проблеми, яка викликає той самий симптом», — йдеться в повідомленні компанії для агентства.

За словами аналітиків, Volvo готує програмне забезпечення для виправлення неполадок у всіх постраждалих автомобілях. Оновлення розгорнуть бездротовим способом протягом найближчих тижнів.

