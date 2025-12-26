0 800 307 555
Volvo остаточно припиняє продаж універсалів у США

Для багатьох поколінь автолюбителів шведський бренд Volvo асоціювався насамперед із надійними, безпечними та місткими універсалами.
Проте часи змінюються, і компанія ухвалила історичне рішення: припинити прийом замовлень на останні моделі в цьому кузові на американському ринку. Це фактично закриває сторінку історії, яка десятиліттями формувала імідж Volvo. Про це повідомляє Carscoops.
Останнім бастіоном «вагонів» у США залишався V60 Cross Country (модель V90 зникла з лінійки ще у 2021 році). Однак тепер і його час спливає. Згідно з планами виробника, замовлення на універсали прийматимуться лише до кінця січня 2026 року, а виробництво екземплярів для американського ринку завершиться у квітні того ж року. Після цього дилери розпродуватимуть лише залишки зі складів, і, як зазначають у компанії, як тільки вони закінчаться — це буде остаточний кінець.
Це рішення не стало несподіванкою, а скоріше логічним завершенням тривалого процесу адаптації до смаків американських споживачів. У Volvo наголошують, що покупці в США переважну більшість часу обирають кросовери та позашляховики (SUV). Поворотним моментом став вихід першого XC90 ще у 2003 році, який змінив пріоритети бренду. З того часу кросовери почали виконувати функції, які колись належали універсалам, але приносили більше прибутку.
Аргументи на користь SUV для пересічного покупця очевидні:
  • Зручніша посадка та висадка;
  • Вища позиція водія;
  • Суб’єктивне відчуття більшої безпеки.

Гірке прощання з легендою

Навіть сам автовиробник називає цей перехід «гірко-солодким». Універсали Volvo були не просто практичними «коробками», а справжніми культурними об’єктами. Від легендарної «цеглини» 240, яка перевозила половину передмістя Америки, до турбованих 740, 940 та 850, що могли змагатися зі спорткарами — ці авто мали свій унікальний характер.
З бізнес-точки зору відмова від універсалів має сенс, оскільки Volvo подвоює зусилля у виробництві кросоверів, таких як XC60 та повністю електричний EX90. Тим не менш, для фанатів марки це рішення залишає відчуття втрати, адже універсали пропонували таку ж практичність, але з кращою керованістю та елегантнішим силуетом.
За матеріалами:
wheel-news.com
Авто
