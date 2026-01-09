0 800 307 555
Samsung попереджає про зростання цін через дорожчу пам’ять

Технології&Авто
Південнокорейська Samsung Electronics продовжує залишатися найбільшим виробником пам’яті у світі, одночасно будучи вертикально інтегрованим виробником електроніки.
Представники компанії зазначають, що зростання цін на пам’ять вони зможуть відстрочити для покупців довше, ніж більшість конкурентів, проте повністю уникнути підвищення вартості продукції все ж не вдасться, заявив під час інтерв’ю Bloomberg Вон Чін Лі (Wonjin Lee), президент і керівник Samsung Electronics із глобального маркетингу.
«Проблеми з постачанням напівпровідникових компонентів неминучі і торкнуться кожного. Ціни зростають навіть зараз. Ми не хочемо перекладати цей тягар на споживачів, але рано чи пізно доведеться переглянути ціни на продукцію», — заявив Вон Чін Лі.
За прогнозами Counterpoint Research, до кінця другого кварталу 2026 року ціни на модулі пам’яті можуть зрости ще на 50%, хоча в минулому році вони вже збільшилися в кілька разів. Samsung, використовуючи у власних пристроях пам’ять власного виробництва, має більше можливостей стримувати це зростання.
«Ми очікуємо більш оптимістичний 2026 рік порівняно з минулим. З появою ШІ люди, ймовірно, активніше модернізуватимуть свої пристрої, щоб отримати доступ до нових технологій, особливо у мобільних телефонах», — додав керівник маркетингового департаменту.
