На CES 2026 представили ігрові навушники з відстеженням мозкової активності

Компанії HyperX і Neurable представили на виставці CES 2026 ігрові навушники, які здатні зчитувати мозкову активність гравця в реальному часі. Розробники називають пристрій першим ігровим гарнітуром із неінвазивною нейротехнологією.

Проєкт створили спільно з американською нейротехнологічною компанією Neurable та ігровим брендом HyperX, що належить HP Inc. Презентація відбулася в перший день CES у Лас-Вегасі.

Нові навушники аналізують сигнали мозку та показують гравцеві рівень концентрації, уваги й розумового навантаження під час гри. Для цього в корпус гарнітури вбудували спеціальні сенсори — без зовнішніх пристроїв чи медичного обладнання. У Neurable пояснюють, що хотіли зробити відстеження мозкової активності «непомітним» для користувача.

Технологія базується на платформі нейрофідбеку Prime, яку компанія раніше тестувала на звичайних геймерах і напівпрофесійних кіберспортсменах. За даними попередніх досліджень Neurable, під час тренувань у шутерах від першої особи учасники демонстрували кращі результати.

Звичайні гравці в середньому швидше реагували на 43 мілісекунди, підвищували точність на 0,53% і влучали приблизно на дев’ять цілей більше під час тестового завдання. У студентів і професійних кіберспортсменів результати були ще кращими: точність зростала майже на 3%, час реакції зменшувався на 38 мілісекунд, а кількість додаткових влучань сягала в середньому 21.

У компанії наголошують, що навушники не призначені для керування грою силою думки. Їхня мета — допомогти гравцям зрозуміти, як стан зосередженості та ментальне навантаження впливають на результат, і на основі цього коригувати стиль гри або тренування.

Старша віцепрезидентка HP Inc. та керівниця напряму ігрових рішень Джозефін Тан зазначила, що співпраця відповідає підходу HyperX до створення продуктивного ігрового обладнання. За її словами, компанія хоче дати гравцям чіткіше розуміння того, як концентрація та когнітивні навички впливають на гру.

Анонс відбувся на тлі зближення ігрових і натільних технологій. Світовий ігровий ринок, за оцінками, приніс майже 188 мільярдів доларів у 2024 році, а до 2027 року показник може перевищити 213 мільярдів. Сегмент ігрових носимих пристроїв зростає швидко — через попит на глибше занурення та детальніший аналіз результатів.

У Neurable вважають, що показники, пов’язані з роботою мозку, з часом можуть стати такими ж звичними, як частота кадрів чи затримка введення. Генеральний директор і співзасновник компанії Рамзес Алькайде заявив, що партнерство з HyperX дозволяє донести нейротехнології до значно ширшої аудиторії. За його словами, інтеграція таких рішень у звичні для геймерів пристрої має зробити усвідомлення роботи мозку частиною повсякденної гри, а не експериментальним інструментом.

Раніше інтерфейси «мозок-комп'ютер» використовували переважно в наукових дослідженнях, медицині або у вигляді громіздких пристроїв. Neurable пояснює, що змогла перенести цю технологію в компактне споживче обладнання завдяки розвитку штучного інтелекту, обробки сигналів і мініатюризації сенсорів.

Хоча компанія працює також у сферах здоров’я та добробуту, співпраця з HyperX означає вихід на масовий ринок електроніки. Розробники розраховують, що когнітивні показники можуть стати новою конкурентною перевагою в іграх — заснованою не лише на швидкості реакції рук, а й на здатності зберігати фокус.

