ASUS представила новинки на CES 2026 (фото)

Компанія ASUS представила технологічні новинки на виставці CES 2026. Більшість із них стосується штучного інтелекту.

Про це повідомила компанія у пресрелізі.

ASUS продемонструвала технології на основі ШІ, які мають на меті підвищити продуктивність, творчий потенціал, а також покращити життя користувача.

ШІ-стратегія ASUS базується на семи ключових напрямах: інфраструктура, сталий розвиток, робочий простір, промисловість, повсякденне життя, творчість та охорона здоров’я.

«Штучний інтелект по-справжньому цінний тоді, коли він полегшує роботу, дарує натхнення для творчості та вдосконалює наше щоденне життя», — заявив Самсон Ху, співкерівник ASUS.

Що нового представила компанія ASUS на CES 2026

ASUS ExpertBook Ultra

ASUS показала новий ноутбук, який оснащений штучним інтелектом та має оновлений дизайн.

Це ноутбук категорії Copilot+ PC. Його вага 0,99 кг, а товщина 10,9 мм. Корпус зроблений з магнієво-алюмінієвого сплаву з нанокерамічним напиленням.

Ноутбук забезпечує сучасні багатозадачні можливості на базі ШІ, пришвидшення робочих процесів і виконання найскладніших завдань штучного інтелекту. Пристрій також оснащений системою захисту ASUS ExpertGuardian, яка охоплює технологію Secured-core PC, біометричну автентифікацію, а також BIOS і драйвери корпоративного рівня.

ASUS UGen300 USB AI Accelerator

ASUS UGen300 USB AI Accelerator розкриває можливості периферійного ШІ, миттєво перетворюючи будь-який пристрій на робочу станцію, готову до роботи з алгоритмами штучного інтелекту.

Він оснащений процесором Hailo-10H з потужністю ШІ-пришвидшення 40 TOPS та 8 ГБ виділеної пам’яті LPDDR4. Він здатен легко впоратися з великими моделями та складними завданнями у сфері ШІ. Пристрій сумісний із Windows, Linux та Android.

Міні-ПК ASUS NUC 16 Pro

Міні-ПК ASUS NUC 16 Pro пропонує швидку, інтелектуальну та безпечну платформу для підприємств, які впроваджують технології штучного інтелекту.

Він оснащений процесором Intel Core Ultra X9 Series 3 і пам’яттю LPDDR5x, що дозволяє йому швидше розробляти рішення у сфері штучного інтелекту, машинного навчання та розширеного аналізу даних.

Він також оснащений технологією ASUS AI SuperBuild, яка дає змогу користувачам навчати та доналаштовувати великі мовні моделі локально. Це гарантує безпеку конфіденційних даних і забезпечує ефективну роботу автономних ШІ-агентів.

ProArt GoPro Edition

ProArt GoPro Edition — це ноутбук-трансформер, який створений для мандрівників. Він має високу продуктивність для опрацювання контенту.

Завдяки процесору AMD Ryzen AI Max+ 395 та уніфікованій пам’яті обсягом до 128 ГБ він ідеально підходить для оброблення 3D-матеріалу в реальному часі, ШІ-апскейлінгу й складного відеомонтажу. Спеціальна гаряча клавіша GoPro забезпечує миттєвий доступ до GoPro Cloud і GoPro Player.

Пристрій має 13-дюймовий дисплей ASUS Lumina OLED формату 3K з підтриманням стилуса. Вбудований контролер ASUS DialPad забезпечує прецизійну роботу з кольором і максимально зручне керування професійними інструментами.

Він постачається з 12-місячною підпискою GoPro Premium+, яка відкриває користувачам доступ до необмеженого хмарного сховища та розширених інструментів редагування.

ASUS ProArt PZ14

ASUS ProArt PZ14 — це найпотужніший планшет ASUS для творчих людей, створений для роботи в дорозі. Він має 18-ядерний процесор Snapdragon® X2 Elite із продуктивністю ШІ до 80 TOPS. Це забезпечує йому швидку роботу інтелектуальних функцій для складних завдань.

Платформа Copilot+ PC та застосунки ASUS Creator, зокрема StoryCube і MuseTree, роблять процес створення контенту більш інтелектуальним, швидким та інтуїтивним.

У комплекті йде стилус ASUS Pen 3.0, Bluetooth-клавіатура та багатофункціональний чохол-підставка для роботи пристрою у різних положеннях.

Він пройшов випробування за військовим стандартом США MIL-STD-810H та має рівень захисту від пилу та бризок IP52, тому дає змогу працювати ефективно за будь-яких умов.

ASUS Zenbook DUO

ASUS Zenbook DUO нового покоління з двома 14-дюймовими дисплеями ASUS Lumina Pro OLED має розширені можливості для професійної роботи. Відстань між дисплеями скоротилася на 70%, що створює у користувача відчуття цілісного екрана. OLED-дисплеї пристрою мають високу якість зображення з підтриманням адаптивної частоти оновлення в діапазоні 48−144 Гц і захистом від відблисків.

Ноутбук також оснащений аудіосистемою з шести динаміків з об’ємним звуком та інструментами ScreenXpert, що покращують взаємодію між екранами.

ASUS Zenbook A16

ASUS Zenbook A16 — це ноутбук, який створений для тих, хто постійно перебуває у русі. Важить він лише 1,2 кг і має 16-дюймовий OLED-дисплей формату 3K та потужну начинку.

Оснащений 18-ядерним процесором Snapdragon X2 Elite Extreme (NPU продуктивністю 80 TOPS), що робить його найшвидшим і найпотужнішим ноутбуком на базі Snapdragon. Пристрій повною мірою реалізує потенціал локального ШІ та пропонує виняткову енергоефективність, що дозволяє йому працювати в автономному режимі більше ніж добу.

ASUS Zenbook A14

ASUS Zenbook A14 — ще один ноутбук від компанії ASUS. Він важить менш ніж 1 кг та належить до класу Copilot+ PC. Завдяки 18-ядерному процесору Snapdragon X2 Elite з NPU продуктивністю 80 TOPS він забезпечує ефективну роботу в багатозадачному режимі з підтриманням ШІ та пропонує унікальні можливості Copilot+ для оптимізації робочих процесів.

