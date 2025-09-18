Обсяги нового будівництва житла виросли на 45%: де будують найбільше — Держстат Сьогодні 13:02 — Нерухомість

Обсяги нового будівництва житла виросли на 45%: де будують найбільше — Держстат

Загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками січня-червня 2025 року збільшилася на 45% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до 2 млн 965,2 тис. кв. м.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Читайте також Що буде з ринком нерухомості після завершення війни — думка експерта

За даними статвідомства, у січні-червні 2025 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків зросла на 45,8% до минулого року — до 2,86 млн кв. м.

Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках збільшилася на 51,5% і становила 33 тис.

Де найбільше

Найбільше нового житла в першому півріччі заявлено в Київській області: загальна площа нового будівництва житла становила 904,9 тис. кв. м (15,5 тис. квартир), що у 2,3 раза перевищує показник першої половини минулого року.

Читайте також Мінрозвитку зобовʼяже встановлювати індивідуальні теплові пункти в будівлях

Суттєві обсяги нового житла в зазначений звітний період задекларовано:

у Львівській області — 540,7 тис. кв. м (6,9 тис. квартир), що на 65% більше за показники першого півріччя 2024 року.

в Івано-Франківській — 234,6 тис. кв. м (+8%, 3,8 тис. квартир),

Закарпатській — 159,3 тис. кв. м (+11%, 2,4 тис. квартир),

Полтавській — 146,9 тис. кв. м (1,8 тис. квартир),

Вінницькій — 130,9 тис. кв. м («мінус» 38,7%, 2,9 тис. квартир)

Волинській — 115,2 тис. кв. м (+17,7%, 2,5 тис. квартир).

У Києві в січні-червні 2025 року загальна площа нового будівництва житла становила 367,2 тис. кв. м (4,2 тис. квартир), що в 1,9 раза більше за показник минулого року.

Раніше йшлося , що після завершення війни та інтеграції України до Європейського Союзу ринок нерухомості може зазнати суттєвих змін. Тож, варто вже зараз бути готовими до них. Про це повідомив співзасновник сайту «Енциклопедія новобудов» Денис Шульга.

За словами Дениса Шульги, саме західні регіони мають найбільший потенціал зростання цін. Квартира, яка сьогодні коштує 100 тисяч доларів, може легко подорожчати до 150 — 170 тисяч доларів. Зараз це спрогнозувати складно, але це цілком можливо, — пояснив він.

Експерт також наголосив, що у разі євроінтеграції подорожчання очікуватиметься не лише на Заході. Ціни у великих містах по всій країні також поступово «підтягнуться».

Зберігайте та примножуйте свої кошти з надійними депозитами. Зручний каталог пропозицій на Finance.ua

Нагадаємо, на що варто звернути увагу при виборі житла

Тепло і енергоефективність

Тепло в оселі залежить не лише від матеріалу стін — цегли, керамоблоку чи газоблоку, а й від їх товщини та правильності зведення. Важливим фактором є якісне утеплення фасаду: якщо воно зроблене з порушеннями, у будинку можуть з’явитися «холодні зони». Крім того, втрати тепла можливі через дах або вікна.

Шумоізоляція

Не менш важливим критерієм комфорту є шумоізоляція. Сучасні рішення, такі як «плаваючі підлоги» чи спеціальні шумоізолюючі стіни, допомагають значно зменшити ударний шум. Матеріали також мають значення: наприклад, повнотіла цегла краще ізолює звук, ніж пустотіла.

У значній частині регіонів спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 401/м². Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області. Зацікавленість у новобудовах серед користувачів у серпні зросла по всій території країни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.