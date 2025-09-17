Що буде з ринком нерухомості після завершення війни — думка експерта Сьогодні 10:00 — Нерухомість

Що буде з ринком нерухомості після завершення війни — думка експерта

Після завершення війни та інтеграції України до Європейського Союзу ринок нерухомості може зазнати суттєвих змін. Тож, варто вже зараз бути готовими до них.

Детальніше про це повідомив співзасновник сайту «Енциклопедія новобудов» Денис Шульга у коментарі УНН

За словами Дениса Шульги, саме західні регіони мають найбільший потенціал зростання цін.

Квартира, яка сьогодні коштує 100 тисяч доларів, може легко подорожчати до 150 — 170 тисяч доларів. Зараз це спрогнозувати складно, але це цілком можливо, — пояснив він.

Експерт також наголосив, що у разі євроінтеграції подорожчання очікуватиметься не лише на Заході. Ціни у великих містах по всій країні також поступово «підтягнуться».

Водночас Шульга застерігає: рівень ризиків на ринку суттєво різниться залежно від регіону. Інвестиції в житло у Львові чи Ужгороді сьогодні вважаються набагато безпечнішими, ніж у містах, що перебувають у зоні підвищеної небезпеки, таких як Суми чи Дніпро.

Як змінювалися ціни на житло в країнах ЄС

Після вступу до ЄС або вже в процесі інтеграції багато держав зазнали значного зростання вартості нерухомості. Досвід цих країн може бути орієнтиром для України.

Угорщина. З 2010 року ціни на житло зросли більш ніж удвічі, місцями до 200 — 260%. Це стало результатом підвищеного попиту, інвестицій у ринок і доступніших кредитних умов.

Естонія. Тут спостерігалося ще стрімкіше подорожчання — понад 220%. Балтійські країни загалом показали один із найвищих темпів зростання в ЄС.

Польща. Вартість житла зросла майже на 100%, тобто фактично подвоїлася. Додатковим стимулом стали державні програми підтримки перших покупців.

Литва, Латвія, Чехія, Болгарія. У цих країнах ціни теж підскочили на 150 — 200% і більше, особливо у великих містах та столицях, де концентрувався попит.

Інтерес до оренди наприкінці літа відчутно зріс у більшості регіонів, особливо у Волинській та Львівській областях. Виняток — Закарпаття, де зафіксовано невелике зниження попиту. Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM. RIA проаналізував тенденції на ринку житла в Україні за серпень 2025 року.

Найбільше нових оголошеньз’явилось у Закарпатській (+47%) області. А от у Кіровоградській області кількість пропозицій у серпні зменшилась на 58% у порівнянні з липнем.

Найдорожчим регіоном для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 19 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у серпні для Києва становить 1:10, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Миколаївській (1:73) та Чернівецькій (1:72) областях.

