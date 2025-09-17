0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що буде з ринком нерухомості після завершення війни — думка експерта

Нерухомість
104
Що буде з ринком нерухомості після завершення війни — думка експерта
Що буде з ринком нерухомості після завершення війни — думка експерта
Після завершення війни та інтеграції України до Європейського Союзу ринок нерухомості може зазнати суттєвих змін. Тож, варто вже зараз бути готовими до них.
Детальніше про це повідомив співзасновник сайту «Енциклопедія новобудов» Денис Шульга у коментарі УНН.
Читайте також
За словами Дениса Шульги, саме західні регіони мають найбільший потенціал зростання цін.
Квартира, яка сьогодні коштує 100 тисяч доларів, може легко подорожчати до 150 — 170 тисяч доларів. Зараз це спрогнозувати складно, але це цілком можливо, — пояснив він.
Експерт також наголосив, що у разі євроінтеграції подорожчання очікуватиметься не лише на Заході. Ціни у великих містах по всій країні також поступово «підтягнуться».
Читайте також
Водночас Шульга застерігає: рівень ризиків на ринку суттєво різниться залежно від регіону. Інвестиції в житло у Львові чи Ужгороді сьогодні вважаються набагато безпечнішими, ніж у містах, що перебувають у зоні підвищеної небезпеки, таких як Суми чи Дніпро.
Як змінювалися ціни на житло в країнах ЄС
Після вступу до ЄС або вже в процесі інтеграції багато держав зазнали значного зростання вартості нерухомості. Досвід цих країн може бути орієнтиром для України.
  • Угорщина. З 2010 року ціни на житло зросли більш ніж удвічі, місцями до 200 — 260%. Це стало результатом підвищеного попиту, інвестицій у ринок і доступніших кредитних умов.
  • Естонія. Тут спостерігалося ще стрімкіше подорожчання — понад 220%. Балтійські країни загалом показали один із найвищих темпів зростання в ЄС.
  • Польща. Вартість житла зросла майже на 100%, тобто фактично подвоїлася. Додатковим стимулом стали державні програми підтримки перших покупців.
  • Литва, Латвія, Чехія, Болгарія. У цих країнах ціни теж підскочили на 150 — 200% і більше, особливо у великих містах та столицях, де концентрувався попит.
Читайте також
Інтерес до оренди наприкінці літа відчутно зріс у більшості регіонів, особливо у Волинській та Львівській областях. Виняток — Закарпаття, де зафіксовано невелике зниження попиту. Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM. RIA проаналізував тенденції на ринку житла в Україні за серпень 2025 року.
Найбільше нових оголошеньз’явилось у Закарпатській (+47%) області. А от у Кіровоградській області кількість пропозицій у серпні зменшилась на 58% у порівнянні з липнем.
Найдорожчим регіоном для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 19 тис. грн за однокімнатну квартиру.
Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у серпні для Києва становить 1:10, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Миколаївській (1:73) та Чернівецькій (1:72) областях.

Депозити в банках

За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems