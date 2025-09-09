Які ціни на житло в новобудовах у вересні 2025 року (інфографіка) Сьогодні 09:03 — Нерухомість

Які ціни на житло в новобудовах у вересні 2025 року (інфографіка)

У серпні частка працюючих відділів продажу новобудов залишається на тому ж рівні, що й у липні — 83 %.

Протягом місяця в експлуатацію було введено 10 нових будинків (13 секцій), зокрема: по 2 — у Київській, Львівській та Хмельницькій, по 1 — у Рівненській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській областях.

Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA проаналізував тенденції на ринку житла в Україні за серпень 2025 року.

У звіті — динаміка цін, попиту та пропозицій на первинному, вторинному ринку та в сегменті оренди. Дані зіставлено з липнем цього року та аналогічним періодом 2024-го.

Пропозиція

Ціни

У значній частині регіонів спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 401/м².

Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області.

Попит

Зацікавленість у новобудовах серед користувачів у серпні зросла по всій території країни. І хоч найбільший приріст попиту зафіксовано у Сумській області (+62%), у кількісному значенні зацікавленість користувачів залишається дуже низькою через близькість до бойових дій та кордону з країною-агресором. Найбільше користувачі шукають новобудови для покупки в Київській та Львівській областях.

Зберігайте та примножуйте свої кошти з надійними депозитами. Зручний каталог пропозицій на Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.