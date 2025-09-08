Ринок оренди активізується: яка ціна по регіонах та в столиці 1-кім. квартири
Інтерес до оренди наприкінці літа відчутно зріс у більшості регіонів, особливо у Волинській та Львівській областях. Виняток — Закарпаття, де зафіксовано невелике зниження попиту.
Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM. RIA проаналізував тенденції на ринку житла в Україні за серпень 2025 року.
За даними DIM. RIA, у серпні ринок оренди демонструє значні відмінності між різними регіонами.
Найбільше нових оголошень з’явилось у Закарпатській (+47%) області. А от у Кіровоградській області кількість пропозицій у серпні зменшилась на 58% у порівнянні з липнем.
Ціни
Найдорожчим регіоном для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 19 тис. грн за однокімнатну квартиру.
За місяць вартість житла у столиці піднялась на 4%, а протягом останнього року збільшення склало 5%.
Найдорожча оренда в Печерському районі — 25,2 тис. грн, найдешевша у Деснянському — 12,7 тис. грн за однокімнатну квартиру.
Ціни зросли і в інших регіонах, найактивніше — у Кіровоградській, Івано-Франківській, Полтавській та Чернігівській областях.
Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у серпні для Києва становить 1:10, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Миколаївській (1:73) та Чернівецькій (1:72) областях.
