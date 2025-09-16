Ознаки якісного житла: на що варто звернути увагу — думка експерта Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Вибирачи квартиру чи будинок власники все частіше цікавляться не лише місцем розташування чи ціною, а й тим, наскільки житло буде безпечним і комфортним.

Про це розповів експерт з будівництва Назар Процик, пише 24tv.ua

На що варто звернути увагу при виборі житла:



Тепло і енергоефективність

Тепло в оселі залежить не лише від матеріалу стін — цегли, керамоблоку чи газоблоку, а й від їх товщини та правильності зведення. Важливим фактором є якісне утеплення фасаду: якщо воно зроблене з порушеннями, у будинку можуть з’явитися «холодні зони». Крім того, втрати тепла можливі через дах або вікна.

Шумоізоляція

Не менш важливим критерієм комфорту є шумоізоляція. Сучасні рішення, такі як «плаваючі підлоги» чи спеціальні шумоізолюючі стіни, допомагають значно зменшити ударний шум. Матеріали також мають значення: наприклад, повнотіла цегла краще ізолює звук, ніж пустотіла.

Втім, експерт з будівництва зазначає, що безпечність будинку визначається не лише вибором матеріалів, а й тим, як саме їх застосовують, зокрема:

товщина стін,

якість утеплення,

правильне поєднання технологій.

Усе це впливає на те, наскільки житло буде довговічним та здатним витримати умови експлуатації.

Наприклад, будинок можна будувати «в цеглу», а можна «в пів цегли» — це суттєво впливає на тепло- та шумоізоляцію. Так само утеплення фасаду може бути різної товщини: 10 сантиметрів мінеральної вати або 15, або навіть 20 — і від цього також залежить, наскільки комфортно буде у квартирі, — пояснив Назар Процик.

Фахівці наголошують: комфорт і безпека — це результат не одного чинника, а комплексу рішень. Матеріали, технології та професійність забудовника у поєднанні забезпечують тепло, тишу й надійність будинку.

Нагадаємо, у значній частині регіонів спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 401/м².

Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області. Зацікавленість у новобудовах серед користувачів у серпні зросла по всій території країни.

Найбільше зростання пропозиції про продаж вторинного житла з’явилося у Закарпатській та Черкаській областях.

За даними маркетплейсу DIM. RIA, вартість вторинного житла у порівнянні з минулим місяцем чіткої тенденції не демонструє: ціни коливаються у межах кількох відсотків у різних регіонах. У річному вимірі — зростання майже по всій країні.

У Києві середня вартість однокімнатної квартири у серпні становить $95,2 тис., що на 12% вище, ніж рік тому.

Зростання інтересу до вторинного житла зафіксовано практично у всіх регіонах України: найбільша динаміка — у Рівненській (+34%) та Тернопільській (+25%) областях.

