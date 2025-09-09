Вторинний ринок: де зростає попит та ціни на житло
Найбільше зростання пропозиції про продаж вторинного житла з’явилося у Закарпатській та Черкаській областях.
Про це йдкеться в звтіт маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM.RIA, який проаналізував тенденції на ринку житла в Україні за серпень 2025 року.
Натомість значне скорочення оголошень відбулось на Волині та в Києві.
Ціни
За даними маркетплейсу DIM. RIA вартість вторинного житла у порівнянні з минулим місяцем чіткої тенденції не демонструє: ціни коливаються у межах кількох відсотків у різних регіонах. У річному вимірі — зростання майже по всій країні.
У Києві середня вартість однокімнатної квартири у серпні становить $95,2 тис, що на 12% вище, ніж рік тому.
Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити $141 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість становить $54 тис.
Попит
Зростання інтересу до вторинного житла зафіксовано практично у всіх регіонах України: найбільша динаміка — у Рівненській (+34%) та Тернопільській (+25%) областях.
У Хмельницькій області у серпні зафіксовано найпомітніше зниження попиту — падіння на 22 %.
Депозити в банках
Довідка Finance.ua
- У значній частині регіонів спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 401/м². Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області.
- Інтерес до оренди наприкінці літа відчутно зріс у більшості регіонів, особливо у Волинській та Львівській областях. Виняток — Закарпаття, де зафіксовано невелике зниження попиту.
Поділитися новиною
Також за темою
Вторинний ринок: де зростає попит та ціни на житло
єОселя: українці отримали з початку року пільгових іпотек на суму 8,7 млрд грн
Які ціни на житло в новобудовах у вересні 2025 року (інфографіка)
Які квартири продаються найшвидше: основні фактори
Ринок оренди активізується: яка ціна по регіонах та в столиці 1-кім. квартири
Сезонність цін: коли вигідніше купувати нерухомість