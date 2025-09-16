Як змінились ціни на купівлю квартир за рік по Україні

0 800 307 555
У серпні 2025 року медіанні ціни на купівлю однокімнатних квартир по Україні зросли в середньому на 15−25% порівняно з серпнем 2024 року. Найбільше подорожчали квартири у містах-мільйонниках та на заході країни, тоді як у Херсоні та Запоріжжі ціни трохи знизилися.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість.

Міста з найбільшим зростанням цін

Де найшвидше подорожчали однокімнатні квартири:
  • Одеса — +26%, до 1,7 млн грн ($41 тис.);
  • Ужгород — +25%, до 2 млн грн ($48 тис.);
  • Вінниця — +21%, до 2,1 млн грн ($50,6 тис.).
На 17% стали вищими медіанні ціни на купівлю однокімнатних квартир у Харкові, 857 тис. грн ($20,6 тис.), та Рівному, 1,5 млн грн ($36,1 тис.).
На 16% - у Києві, 3,1 млн грн ($74,6 тис.), та Чернівцях, 1,7 млн грн ($41 тис.).
Також на заході України стала вищою на 14−15% медіанна вартість купівлі однокімнатної квартири у Львові, 2,3 млн ($55,8 тис.), Івано-Франківську, 1,8 млн грн ($43,7 тис.), та Тернополі, 1,9 млн грн ($46,1 тис.).

Міста з помірним зростанням цін

У межах 9−12% зросли медіанні ціни у:
  • Черкасах — 1,6 млн грн ($38,8 тис.);
  • Хмельницькому — 1,4 млн грн ($34 тис.);
  • Луцьку — 1,7 млн грн ($41,3 тис.);
  • Житомирі — +10%, до 1,5 млн грн ($36,4 тис.);
  • Чернігові — +9%, до 1,2 млн грн ($29,1 тис.).
У межах 3−5% зафіксовано зростання, у порівнянні з серпнем 2024, у Кропивницькому та Дніпрі — 1,1 млн грн ($26,7 тис.), Полтаві, 1,2 млн грн ($29,1 тис.) та Миколаєві, 763 тис. грн ($18,5 тис.).

Міста, де ціни зменшилися

Єдиними містами з падінням цін стали:
  • Херсон — -6%, до 580 тис. грн ($14 тис.);
  • Запоріжжя — -2%, до 647 тис. грн ($15,6 тис.).
Нагадаємо, за словами співзасновника сайту «Енциклопедія новобудов» Дениса Шульги, ринок житла в Україні переживає непрості часи, і динаміка угод у різних регіонах суттєво відрізняється. Проте експерти кажуть, що найгірша ситуація нині в Харкові — саме там укладається найменша кількість угод. За його словами, там ринок фактично «заморозився» ще на початку повномасштабної війни, і угоди відбуваються вкрай рідко. Подібні проблеми спостерігаються у:
  • Херсоні;
  • Запоріжжі;
  • Миколаєві;
  • Дніпрі.
За даними ЛУН, за останні 6 місяців однокімнатні квартири здорожчали в більшості українських міст. Лідерами за зростанням вартості однокімнаток є Одеса та Тернопіль.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Payment systems