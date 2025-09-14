Скільки часу продаються квартири на столичній вторинці
У Києві активізувався попит на ринку вторинної нерухомості. Середній термін експозиції квартир (час, який житло знаходиться в продажу) становить 39 днів, тобто пошук покупця триває менше ніж 6 тижнів.
Про це свідчать дані ЛУН.
Страхування житла від наслідків «прильоту» 🏠
Аналітики зазначають, у липні квартири продавались найшвидше за весь період спостереження, за винятком серпня 2023 року (35 днів).
Для порівняння, у липні 2024 року пошук покупця тривав 52 дні.
Вартість квартир
Як свідчать дані ЛУН, у липні також зафіксовано зниження середніх цін на продані квартири в Києві.
Зокрема, 1-кімнатні квартири на вторинці коштували в середньому $54,5 тис.
Вартість 2-кімнатних квартир — $68 тис., що відчутно нижче за середню ціну всіх оголошень.
Що це означає для ринку
Продавцям легше знайти покупця, якщо ціна об’єкта відповідає ринковим реаліям та платоспроможному попиту.
А покупці мають менше часу на роздуми: гарні варіанти швидко зникають з ринку, тож затягування з рішенням може коштувати цікавої пропозиції.
Довідка Finance.ua:
- за останні 6 місяців однокімнатні квартири здорожчали в більшості українських міст. Лідерами за зростанням вартості однокімнаток є Одеса та Тернопіль;
- за підрахунками ЛУН, щоб купити однокімнатну квартиру в Україні, необхідно відкладати всю зарплату від 2,5 до 8,4 року. Найшвидше це можна зробити у Херсоні, а найдовше доведеться збирати в Ужгороді;
- аналітики OLX Нерухомості підрахували, щоб придбати однокімнатну квартиру на вторинці, українцям потрібно працювати в середньому більше 5 років, відкладаючи всю зарплату.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки часу продаються квартири на столичній вторинці
Де в Україні подорожчали однокімнатні квартири, а де подешевшали
Чотири роки ринку землі: як змінилася ціна гектара
Ціни на житло в Чехії зросли до історичного максимуму
В Україні скоротились темпи будівництва житла, але деякі регіони показали приріст
Від «сталінок» до «панельок»: у якому будинку дешевше купити квартиру у Києві