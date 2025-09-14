Скільки часу продаються квартири на столичній вторинці Сьогодні 10:07 — Нерухомість

Скільки часу продаються квартири на столичній вторинці

У Києві активізувався попит на ринку вторинної нерухомості. Середній термін експозиції квартир (час, який житло знаходиться в продажу) становить 39 днів, тобто пошук покупця триває менше ніж 6 тижнів.

Про це свідчать дані ЛУН.

Аналітики зазначають, у липні квартири продавались найшвидше за весь період спостереження, за винятком серпня 2023 року (35 днів).

Для порівняння, у липні 2024 року пошук покупця тривав 52 дні.

Вартість квартир

Як свідчать дані ЛУН, у липні також зафіксовано зниження середніх цін на продані квартири в Києві.

Зокрема, 1-кімнатні квартири на вторинці коштували в середньому $54,5 тис.

Вартість 2-кімнатних квартир — $68 тис., що відчутно нижче за середню ціну всіх оголошень.

Що це означає для ринку

Продавцям легше знайти покупця, якщо ціна об’єкта відповідає ринковим реаліям та платоспроможному попиту.

А покупці мають менше часу на роздуми: гарні варіанти швидко зникають з ринку, тож затягування з рішенням може коштувати цікавої пропозиції.

