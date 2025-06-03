Скільки років треба відкладати середню зарплату, щоб купити однокімнатну квартиру в Україні — Finance.ua

Скільки років треба відкладати середню зарплату, щоб купити однокімнатну квартиру в Україні Сьогодні 08:02 — Нерухомість

Скільки років треба відкладати середню зарплату, щоб купити однокімнатну квартиру в Україні

Щоб придбати однокімнатну квартиру на вторинці, українцям потрібно працювати в середньому більше 5 років, відкладаючи всю зарплату.

Про це свідчить аналітика OLX Нерухомості.

Найдоступнішими для купівлі є квартири у прифронтових містах — Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах. Через бойові дії та постійні обстріли ціни на ринку нерухомості там залишаються найнижчими в Україні. Проте співвідношення цін на квартири та середніх зарплат показує, що мешканці цих міст можуть накопичити на власне житло швидше, ніж інші по Україні:

щоб заощадити на квартиру в Херсоні, потрібно менше 2 років;

у Запоріжжі — майже 3 роки;

у Миколаєві — 3,35 року;

в Сумах — 3,38 року.

У Харкові та Дніпрі для купівлі однокімнатної квартири не в новобудові слід відкладати середній заробіток майже 4 роки.

До першої половини рейтингу також потрапили Кропивницький, Хмельницький, Полтава, Чернігів та Луцьк, де мешканцям із середніми зарплатами доведеться збирати на житло від 4,5 до понад 5 років.

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У яких містах житло найменш доступне

Замикає рейтинг за показником «доступності» купівлі житла столиця — у Києві заощадження на однокімнатку із середньою зарпллатою 25,7 тис. грн розтягнеться майже на 10 років. Також довго відкладати на власне помешкання доведеться у Вінниці та Львові — 8 та 7,4 року відповідно.

Довідка Finance.ua:

якщо брати до уваги не купівлю житла, а його оренду, дані будуть відрізнятися. Якщо житло в Києві шукатиме людина з середнім доходом (27,5 тис. грн), то щоб орендувати однокімнатну квартиру, їй доведеться викласти 62% від зарплати. Водночас у пари оренда квартири забиратиме 31% доходу;

у Львові середня зарплата трохи менша — 25 тис. грн. Водночас оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 17 тис. грн. Тож, на оренду однокімнатної квартири піде приблизно 68% від зарплати;

у Дніпрі, де працівники в середньому отримують 23 тис. грн на місяць, а оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 11 тис. грн., на зйомне житло доведеться у середньому витратити 48% від зарплати.

Телеканал новин 24 За матеріалами:

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