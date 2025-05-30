Вартість житла зростає: які квартири подорожчали найбільше — Finance.ua

Вартість житла зростає: які квартири подорожчали найбільше Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Вартість житла зростає: які квартири подорожчали найбільше

За перший квартал житло в Україні подорожчало на 3,9%.

Про це повідомляє ЛУН з посиланням на дані Державної служби статистики.

Згідно даних Держстату, протягом першого кварталу 2025 року загальний рівень подорожчання житла становив 3,9%. При цьому первинка за цей період здорожчала на 4,3%, а вторинка — на 3,6%.

Індекс цін на житло відносно попереднього кварталу:

За рік (у порівнянні з цінами 1 кварталу 2024 року) подорожчання квартир становило 11,2%: вартість первинки збільшилась на 14,8%, а вторинки — на 9,3%.

Індекс цін на житло відносно першого кварталу минулого року:

Ціни на первинному ринку зростають активніше, ніж на вторинці. Це може свідчити про:

більший інфляційний тиск на первинку, який пов’язаний зі збільшенням собівартості будівництва (зростанням цін на будівельні матеріали, підвищенням рівня оплати праці будівельників тощо);

поступове повернення інвесторів (зокрема, через очікування на подальше зростання цін на житло, переорієнтацію державної пільгової програми єОселя на первинний ринок тощо);

зменшення обсягу пропозиції квартир, які будуються.

Також з наведених даних можна побачити, що за перший квартал 2025 року 1-кімнатні квартири дорожчали трохи активніше за 2-та 3-кімнатні. Зокрема, за 3 місяці «одинички» додали 4,4% вартості, а 2- та 3-кімнатні — по 4,2%.

На вторинному ринку в першому кварталі найвищий приріст вартості був зафіксований в сегменті 1- та 3-кімнатних квартир — вони подорожчали на 3,7%. А 2-кімнатні за цей період додали 3,5%.

Нагадаємо, за даними Держстату, протягом січня-березня 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 28 432 квартири. Із них 8 462 розташовані в одноквартирних житлових будинках, а решта — 19 970 — у багатоквартирних.

Український ринок нерухомості продовжує адаптуватися до нових реалій. Так, у Києві та Львові ціни на житло залишаються високими, але темпи зростання вартості нерухомості уповільнились приблизно до 5−10% на рік через високу конкуренцію та насиченість ринку. У середніх за розміром та кількістю населення Чернівцях, Житомирі та Вінниці стабільний попит на житло.

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