Що відбувається з ринком нерухомості у 2025 році — Finance.ua

Що відбувається з ринком нерухомості у 2025 році Сьогодні 20:03 — Нерухомість

Що відбувається з ринком нерухомості у 2025 році

Український ринок нерухомості продовжує адаптуватися до нових реалій.

Так, у Києві та Львові ціни на житло залишаються високими, але темпи зростання вартості нерухомості уповільнились приблизно до 5−10% на рік через високу конкуренцію та насиченість ринку. В Києві ціна квадратного метра коливається в межах 35−40 тис. грн, у Львові сягає 30 тис. грн.

У середніх за розміром та кількістю населення Чернівцях, Житомирі та Вінниці стабільний попит на житло. Ціни тут суттєво нижчі. Середня вартість за кв. м становить від 15 до 25 тис. грн.

Інвесторів та нових мешканців в цих регіонах приваблюють зростання інфраструктури, покращення транспортних зв’язків та розвиток соціальних послуг. Це впливає на робочі місця, покращує можливості для бізнесу.

У маленьких населених пунктах, як, наприклад, Мукачево, Бердичів чи Кременчук, ринку нерухомості також притаманні позитивні тенденції. Тут вартість квадратного метра коливається в межах 10−15 тис. грн. Ціни доступні широкому колу покупців. І це сприяє беззаперечному зростанню попиту на житло.

Багато українців під час переїзду обирають собі саме маленькі міста для проживання. У них і житло дешевше, і ключові витрати менші, і темп життя спокійніший.

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Тобто, попри небезпеку війни, ринок нерухомості в Україні 2025 року демонструє явні ознаки відновлення. Це створює можливості для інвестування в житло не лише у великих, а і у середніх та маленьких містах.

Зрозуміло, що інвесторам треба бути готовими до змін у попиті та пропозиції, а ще не забувати враховувати особливості кожного регіону під час ухвалення рішення про інвестування.

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, оренда житла в Україні подорожчала з початку року. Західні області залишаються найдорожчими регіонами для оренди;

за даними ЛУН, вартість оренди в Україні впала у дев’яти містах за останні пів року. Подекуди ціни знизились на 12%. З іншої сторони середня зарплата в Україні зростає. За підрахунками аналітиків, якщо житло в Києві шукає людина з середнім доходом, то щоб орендувати однокімнатну квартиру, їй доведеться викласти 62% від зарплати. Водночас в пари оренда квартири забиратиме 31% доходу.

Детальніше про те, чи вигідно інвестувати в житло у невеликих містах України, про перспективи та поради — читайте у статті за посиланням.

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