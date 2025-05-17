Вартість оренди житла зросла: у яких областях найвищі та найнижчі ціни — Finance.ua
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Вартість оренди житла зросла: у яких областях найвищі та найнижчі ціни

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Вартість оренди житла зросла: у яких областях найвищі та найнижчі ціни
Вартість оренди житла зросла: у яких областях найвищі та найнижчі ціни
Оренда житла в Україні подорожчала з початку року. Західні області залишаються найдорожчими регіонами для оренди.
Про це повідомляє Державна служба статистики.

У яких областях знімати житло найдорожче

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в квітні 2025 року становила 7 446 гривень. З початку року ціни зросли на 3,1%.
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За даними статистичного відомства, на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область — 11 888 гривень (+1,0%).
Львівська область на другому місці. Вартість зросла на 3,7% до 10 833 гривень.

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На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,8% до 10 263 гривень.
У Києві оренда подорожчала на 1,5% до 9 777 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.
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Вартість оренди відносно висока в західних і деяких центральних областях України.
Найнижчі ціни в Херсонській (3 118 гривень), Запорізькій (3 666 гривень) і Миколаївській (3 908 гривень) областях.
Вартість оренди житла зросла: у яких областях найвищі та найнижчі ціни
Нагадаємо, середня зарплата у Києві на квітень 2025 року, за даними сайту з пошуку роботи Work.ua, становить 27 500 грн. Це найвищий показник в Україні. Орендувати однокімнатну квартиру в столиці, за даними ЛУН, коштує 17 тис. грн. Середня ціна на двокімнатні квартири — 27 тис. грн, трикімнатні — 43 тис. грн.

У якому великому місті України сьогодні найдешевше орендувати квартиру

За матеріалами:
РБК-Україна
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