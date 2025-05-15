У Німеччині подорожчає оренда житла — Finance.ua

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У Німеччині подорожчає оренда житла

Особисті фінанси
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У Німеччині подорожчає оренда житла
У Німеччині подорожчає оренда житла
Нові платіжки за комунальні послуги сильно вдарять по гаманцю квартиронаймачів у Німеччині.
Оренда житла подорожчає у всій країні, повідомляє Welt.
Оператор послуг Ista (Ista — німецька компанія — постачальник послуг у сфері енергетики й нерухомості. — Ред.) вже приготував рахунки за опалення та гаряче водопостачання у багатоквартирних будинках за 2024 рік. У будинках із газовою опалювальною системою послуга подорожчала майже на третину.
Плата за газ за 2024 рік зросла на 7% порівняно з 2023 роком.
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Орендарі платитимуть за цими рахунками з травня до кінця грудня 2025 року.
Таке вибухове зростання сум у рахунках зумовлене кількома факторами.
По-перше, закінчилася дія цінових обмежень на енергоносії. Крім того, знижений раніше ПДВ на централізоване теплопостачання та газ знову збільшено до 19%.
По-друге, зміну цін для споживачів послуг із централізованого опалення було відкладено через те, що договори з постачальниками укладено на тривалий термін.
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Суми у платіжках відрізнятимуться по регіонах. Видання наводить усереднений приклад: орендарі типової 70-метрової квартири замість колишніх 830 євро платитимуть 1055 євро.
Однак не всім варто засмучуватися, оскільки ці зміни стосуються централізованих газових систем опалення та підігріву води. У будинках, де системи працюють на мазуті, ціна, навпаки, знизиться.
Для такої ж квартири площею 70 кв. м плата зменшиться на 12% і становитиме приблизно 892 євро.
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Ціни на опалення формують постачальники послуг у регіонах, які здебільшого є монополістами. Їхні дії часто піддаються критиці з боку Федеральної асоціації організацій споживачів.
За інформацією Tagesschau, ще до нинішнього рекордного подорожчання близько 3% мешканців Німеччини постійно заощаджували на опаленні.
На порталі Verivox нещодавно було проведено опитування споживачів комунальних послуг. З’ясувалося, що минулої зими 1,8 мільйона людей по всій країні мерзли в холодних квартирах. Особливо страждали ті, хто мешкає в будинках з газовою системою опалення.
Ще 13 мільйонів людей зазначили, що змушені були суттєво знизити «температуру комфорту» з тієї ж причини — з метою економії. Зрозуміло, що тепер паски доведеться затягнути ще тугіше.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Євростату, у лютому 2025 року в Німеччині перебувало 1 177 800 українців зі статусом тимчасового захисту ЄС.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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