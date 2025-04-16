Німеччина готує зміни щодо біженців — Finance.ua

Німеччина готує зміни щодо біженців Сьогодні 09:00

Німеччина готує зміни щодо біженців

Німеччина робить значні кроки для обмеження притоку біженців. Планує скоротити щорічну кількість заявок на отримання притулку до 100 тисяч.

влада оголосила про плани масової депортації та призупинення програми возз’єднання сімей. Про це пише У рамках значної зміни політикиПро це пише Zeit Online

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Фрідріх Мерц, майбутній канцлер Німеччини, запропонував значно скоротити кількість нових заяв про надання притулку, виступаючи за те, щоб їх було менш як 100 тисяч на рік.

«Це не повинно бути шестизначне число», — наголосив політик.

Мерц підтвердив, що новий уряд має намір посилити депортацію і призупинити зусилля з возз’єднання сімей, відповідно до положень, викладених у коаліційній угоді. Крім того, висловив готовність «примусово відмовляти» у наданні притулку на кордоні.

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Політик підтвердив, що наразі ведуться переговори з сусідніми країнами, в тому числі з Австрією, з цього приводу.

отримувати соціальні виплати без роботи поступово зникає, а статус тимчасового захисту для українців може бути переглянутий після 2026 року. Крім того, тим, хто може працювати, але без поважних причин залишається незайнятою, «першим запропонують їхати додому». Раніше ми писали , що Німеччина готується до змін у політиці щодо українських біженців. Зокрема уряд країни дає зрозуміти, що можливість, а статус тимчасового захисту для українців може бути переглянутий після 2026 року. Крім того, тим, хто може працювати, але без поважних причин залишається незайнятою, «першим запропонують їхати додому».

Довідка Finance.ua:

У Німеччині продовжили тимчасовий захист для біженців з України. Тепер він діє до 4 березня 2026 року, відповідно до рішення Ради Європейського Союзу.

Отже, в 2025 році Німеччина продовжує приймати українських біженців, які шукають захисту через війну. Кожна федеральна земля має свої особливості в організації прийому, тому важливо заздалегідь дізнатися про нюанси розміщення.

Але ситуація з житлом у Німеччині залишається напруженою. Часто біженців розміщують у тимчасових приміщеннях — спортивних залах, контейнерах чи гуртожитках. Умови мінімальні, а табори розташовані далеко від великих міст, що може ускладнювати доступ до інфраструктури.

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