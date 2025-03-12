Працюй або їдь додому: Німеччина готує суворі правила для українських біженців — Finance.ua

Працюй або їдь додому: Німеччина готує суворі правила для українських біженців Сьогодні 15:12 — Світ

Працюй або їдь додому: Німеччина готує суворі правила для українських біженців

Німеччина готується до змін у політиці щодо українських біженців. Зокрема уряд країни дає зрозуміти, що можливість отримувати соціальні виплати без роботи поступово зникає, а статус тимчасового захисту для українців може бути переглянутий після 2026 року. Крім того, тим, хто може працювати, але без поважних причин залишається незайнятою, «першим запропонують їхати додому».

Про це йдеться у матеріалі rfi

Зазначається: наразі в Німеччині проживає понад 1,16 млн. українців. При цьому країна виплачує:

кожному дорослому біженцю понад 500 євро на місяць;

ще по 300−400 євро на кожну дитину — залежно від її віку.

Водночас, роботу у Німеччині українці шукають «не так активно, як, наприклад, у Польщі чи Чехії, де біженцям майже нічого не платять». Зокрема, у 2024 році офіційну роботу мали лише близько 300 тис. українців, які приїхали після повномасштабного російського вторгнення.

Втім, наголошується, ситуація змінюється. Адже «Німеччина дійшла до певної межі» — і дебати про мігрантів, що ведуться в країні, «частково стосуються і українців».

«Зараз держава прямо всім каже: якщо ви хочете інтегруватися в суспільство, ми дамо вам таку можливість працювати, інтегруватися, розвиватися. Але, будь ласка, скористайтеся цими можливостями, а не просто використовуйте наші соціальні системи», — розповідають автори матеріалу.

Водночас, наголошують вони, перспективи мирних переговорів із Росією посилюють імовірність змін для українців. Адже «якщо в Україні офіційно скасують воєнний стан, то зникнуть підстави для параграфа 24» — розділу німецького законодавства, яке передбачає захист для тих, хто рятується від війни.

«Параграф 24 закриють не одразу після гіпотетичного перемир’я. Євросоюз затвердив програми з прийому та захисту українських біженців до березня 2026 року. Але якщо після цього Брюссель не продовжить цього рішення, то кожна країна ЄС зможе сама визначати, що робити з біженцями», — пояснюється у матеріалі.

Що зміниться для українців

Загалом, зазначається, зміни для українців можуть відбутися за кількома напрямками. Зокрема:

Наявність роботи стане обов’язковою

«Німецький уряд буде готовий піти назустріч українцям, коли йдеться про рівень зарплати чи спеціальності, за якими вони працюють. Головне, щоб люди були зайняті і не залежали від джобцентру (аналог біржі праці. — Ред.). Це буде основна передумова — щоб вони не отримували соціальних виплат або практично їх не отримували», — розповідають автори матеріалу.

Освіта стане менш доступною

Як пояснюється у матеріалі, раніше українці могли безкоштовно вивчати німецьку. Однак тепер це буде доступно лише в окремих випадках.

«Спочатку влада відправляла українців на безкоштовні курси. Але зараз таку опцію пропонують у виняткових випадках. Приміром, якщо у людини вже є робота і їй потрібно або підвищити мовний рівень, або вивчити професійну лексику. Вартість платних курсів залежно від форми і рівня може досягати 5 тисяч євро і вище. І в будь-якому випадку ще потрібно скласти іспит», — розповідають аналітики.

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При цьому наголошується: підхід до навчання також ускладнили. Зокрема, усунули можливість повторного проходження курсу.

«Раніше ти навчаєшся на мовному курсі. Він складний. І ти такий: „Я не зміг. Можна я ще раз?“ Тобі кажуть: „Окей, давай ще раз“. Зараз цього „ще раз“ немає», — йдеться у матеріалі.

Українцям запропонують повернутися до своєї країни

Водночас, наголошується, тим, хто може працювати, але без поважних причин залишається незайнятим, «першим запропонують їхати додому». Принаймні в ті місця, де немає бойових дій.

Загалом же, резюмується, серед самих українських біженців у Німеччині поширена думка, що країна навряд чи вирішить різко обрізати їм допомогу. «Просто ці ворота звузяться. Не вийде просто сидіти і не думати», — констатується у матеріалі.

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