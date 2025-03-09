Німеччина готується до нової хвилі біженців з України через політику Трампа — Finance.ua

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Німеччина готується до нової хвилі біженців з України через політику Трампа

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Німеччина готується до нової хвилі біженців з України через політику Трампа
Німеччина готується до нової хвилі біженців з України через політику Трампа
У Німеччині очікують на нову хвилю українських біженців через політику президента США Дональда Трампа щодо України.
Про це пише Welt.
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За словами директора Асоціації північнонімецьких житлових компаній (VNW) Андреаса Брайтнера, у зв’язку з рішенням США припинити військову допомогу Україні зростає ризик того, що велика кількість людей попрямує на північ Німеччини.
Він зауважив, що земля Мекленбург Передня Померанія та Гамбург мають створити більше житлових місць для українців.

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«Я припускаю, що багато українців приїдуть на північ Німеччини, як це було три роки тому, ще й тому, що багато їхніх співвітчизників вже живуть тут», — пояснив Брайтнер.
Він додав, що житлові компанії мають будувати квартири швидше. Водночас, зауважив він, не варто забувати про соціальну інфраструктуру, таку як школи та дитячі садки.
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У Welt нагадали, що через три роки після початку повномасштабної війни уряд США тимчасово призупинив військову допомогу для України, поставивши країну у важке становище.
«Президент Дональд Трамп хоче досягти мирної угоди, згідно з заявою Білого дому. Тому допомога буде призупинена і переглянута до подальшого повідомлення», — додали у матеріалі.
Нагадаємо, як пише Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 тисяч українців, які виїхали з України після початку повномасштабної війни.
Європейські політики вважають, що відсутність військової підтримки України з боку США впливатиме на перебіг війни. На їхню думку, надалі це може перерости в нову хвилю великої кількості українських біженців.
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За матеріалами:
УНІАН
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