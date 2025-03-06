У ЄС готуються до нової хвилі біженців з України — Politico Сьогодні 13:30 — Світ

У ЄС готуються до нової хвилі біженців з України — Politico

Європейські політики вважають, що відсутність військової підтримки України з боку США впливатиме на перебіг війни. На їхню думку, надалі це може перерости в нову хвилю великої кількості українських біженців.

Про це пише Politico, посилаючись на слова представників європейських урядів, сказані у середу, 5 березня, на зустрічі в Брюсселі.

«Якщо путін ще більше ескалує цю війну, а американська підтримка зникне, і якщо це призведе до більшого руху біженців, нам потрібен обов’язковий розподіл біженців з України по всьому ЄС, відповідно до справедливого механізму», — заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

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Вона додала, що наразі не очікує нового великого напливу біженців і що це «лише сценарій», який мають обговорити посадовці.

Видання також наводить позицію міністра внутрішніх справ Австрії Герхарда Карнера, який заявив, що використає свій візит до Брюсселя для офіційного інформування Європейської комісії про намір нового австрійського уряду припинити практику возз’єднання сімей.

На його думку, Австрія «зробила свій внесок» і тепер хоче зосередитися на інтеграції людей, які вже знаходяться в країні.

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Як зазначається, в абсолютних цифрах найбільшу кількість біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія, причому близько 1 мільйона людей отримали тимчасовий захист у ФРН та Польщі. Але якщо порівнювати з чисельністю місцевого населення, то країни Балтії, Словаччина та Ірландія також були «ключовими пунктами призначення».

Станом на грудень 2024 року понад 4,3 мільйона українців перебували під тимчасовим захистом у європейських країнах, рятуючись від російського повномасштабного вторгнення в Україну. Статус тимчасового захисту — це положення ЄС, яке вперше було застосовано до українських біженців. Воно означає, що вони мають право працювати, жити та навчатися в приймаючій країні.

Довідка Finance.ua:

раніше Bloomberg з посиланням на високопоставленого представника Міноборони США повідомило, що США зупиняють всю поточну військову допомогу Україні до того часу, поки Дональд Трамп не переконається, що українська влада демонструє готовність до миру;

постачання всього американського озброєння, яке ще не встигли передати Україні, зупинено — зокрема, вантажі в літаках, на кораблях та у транзитних зонах у Польщі;

радник з нацбезпеки президента США Майк Волц заявив, що Вашингтон розгляне можливість відновлення поставок військової допомоги Україні, якщо досягне успіхів у переговорах із Києвом.

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