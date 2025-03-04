В ОП озвучили дії після призупинення допомоги США — Finance.ua

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В ОП озвучили дії після призупинення допомоги США

Казна та Політика
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В ОП озвучили дії після призупинення допомоги США
В ОП озвучили дії після призупинення допомоги США
Україні необхідно оцінити можливості закупівлі чи отримання у європейських партнерів аналогів зброї, а також провести аудит того, що можна виробити в межах партнерського співробітництва.
Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Телеграм.
«Щодо постачання зброї… По-перше, необхідно оцінити, які саме програми перестануть працювати. З урахуванням того факту, що багато програм уже були на етапі завершення. Не забуваємо також, що є програми, проголосовані в Конгресі, і це особлива юридична процедура», — написав він.
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За словами Подоляка, також необхідно оцінити можливості закупівлі чи отримання у європейських партнерів передусім аналогів.
Окрім того, він нагадав, що Україна вже мала досвід довготривалого призупинення програм військової підтримки з боку США та «вміє адаптуватися до таких ситуацій».
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«Тож проводимо ретельний аудит того, що є, що можна виробити в межах партнерських співробітництв, що можна замістити. Щось шукаємо на комерційних ринках. Обговорюємо з європейськими партнерами. Ну й усе ж таки не оминаємо увагою можливість перемовин із нашими американськими партнерами», — резюмував Подоляк.
Нагадаємо, президент Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через кілька днів після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. США призупиняють всю очікувану військову допомогу, поки Трамп не визначить, що лідери України «демонструють сумлінну відданість миру», повідомив високопосадовець Міністерства оборони.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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