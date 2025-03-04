Фон дер Ляєн представила план оборони Європи — Finance.ua

Фон дер Ляєн представила план оборони Європи Сьогодні 11:50

Фон дер Ляєн представила план оборони Європи

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 4 березня, представила оборонний план ЄС з метою збільшення витрат на оборону.

Виступ фон дер Ляєн оприлюднений на її сторінці у соцмережі Х та на сайті Єврокомісії.

We are living in dangerous times.



Europe‘s security is threatened in a very real way.



Today I present ReArm Europe.



A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2025

У своєму виступі щодо плану оборони Європи, фон дер Ляєн наголосила, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку.

За її словами, план переозброєння Європи — це набір пропозицій, як використати всі фінансові важелі, які є в розпорядженні ЄС, щоб допомогти державам-членам швидко та значно збільшити витрати на оборонний потенціал невідкладно зараз, а також протягом більш тривалого періоду часу протягом цього десятиліття.

У цьому плані є п’ять пунктів

1. Перший пункт цього плану переозброєння Європи полягає в тому, щоб розв’язати використання державного фінансування та оборони на національному рівні.

«Країни-члени готові інвестувати більше у власну безпеку, якщо вони матимуть фінансовий простір. Тому ми повинні дати їм змогу це зробити. І саме тому ми будемо пропонувати активувати національне положення про вихід із Пакту стабільності та зростання», — сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що це дозволить державам-членам значно збільшити свої витрати на оборону без запуску процедури надмірного дефіциту.

За її словами, якщо країни-члени збільшать свої витрати на оборону в середньому на 1,5% ВВП, це може створити фіскальний простір у розмірі близько 650 мільярдів євро протягом чотирьох років.

2. Друга пропозиція — новий інструмент, що надасть 150 мільярдів євро позик державам-членам для інвестицій в оборону.

«Йдеться про те, щоб витрачати краще і витрачати разом. І ми говоримо про такі сфери, як, наприклад, протиповітряна та протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з безпілотниками, а також для задоволення інших потреб, наприклад, від кібермобільності до військової мобільності. Це допоможе державам-членам об’єднати попит і купувати разом», — пояснила президентка ЄК.

За її словами, з цим обладнанням країни-члени можуть значно посилити свою підтримку Україні. Крім того, такий підхід спільних закупівель також дозволить зменшити витрати.

3. Третій пункт — використання повноважень бюджету ЄС.

Фонд дер Ляєн оголосила, що буде запропоновано додаткові можливості та стимули для держав-членів, щоб вони вирішували, чи хочуть вони використовувати програми політики згуртованості для збільшення витрат на оборону.

4/5. Останні два вектори діяльності спрямовані на мобілізацію приватного капіталу шляхом прискорення створення союзу заощаджень та інвестицій і через Європейський інвестиційний банк.

«Отже, підводячи підсумок, Європа готова взяти на себе відповідальність», — сказала фон дер Ляєн.

За її словами, переозброєна Європа може мобілізувати близько 800 мільярдів євро видатків на оборону для безпечної та стійкої Європи.

«Ми, звичайно, продовжимо тісно співпрацювати з нашими партнерами по НАТО. Це момент для Європи, і ми готові активізуватися», — сказала президентка ЄК.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.