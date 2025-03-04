Фон дер Ляєн представила план оборони Європи — Finance.ua

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Фон дер Ляєн представила план оборони Європи

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Фон дер Ляєн представила план оборони Європи
Фон дер Ляєн представила план оборони Європи
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 4 березня, представила оборонний план ЄС з метою збільшення витрат на оборону.
Виступ фон дер Ляєн оприлюднений на її сторінці у соцмережі Х та на сайті Єврокомісії.
У своєму виступі щодо плану оборони Європи, фон дер Ляєн наголосила, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку.
За її словами, план переозброєння Європи — це набір пропозицій, як використати всі фінансові важелі, які є в розпорядженні ЄС, щоб допомогти державам-членам швидко та значно збільшити витрати на оборонний потенціал невідкладно зараз, а також протягом більш тривалого періоду часу протягом цього десятиліття.

У цьому плані є п’ять пунктів

1. Перший пункт цього плану переозброєння Європи полягає в тому, щоб розв’язати використання державного фінансування та оборони на національному рівні.
«Країни-члени готові інвестувати більше у власну безпеку, якщо вони матимуть фінансовий простір. Тому ми повинні дати їм змогу це зробити. І саме тому ми будемо пропонувати активувати національне положення про вихід із Пакту стабільності та зростання», — сказала фон дер Ляєн.
Вона наголосила, що це дозволить державам-членам значно збільшити свої витрати на оборону без запуску процедури надмірного дефіциту.
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За її словами, якщо країни-члени збільшать свої витрати на оборону в середньому на 1,5% ВВП, це може створити фіскальний простір у розмірі близько 650 мільярдів євро протягом чотирьох років.
2. Друга пропозиція — новий інструмент, що надасть 150 мільярдів євро позик державам-членам для інвестицій в оборону.
«Йдеться про те, щоб витрачати краще і витрачати разом. І ми говоримо про такі сфери, як, наприклад, протиповітряна та протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з безпілотниками, а також для задоволення інших потреб, наприклад, від кібермобільності до військової мобільності. Це допоможе державам-членам об’єднати попит і купувати разом», — пояснила президентка ЄК.
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За її словами, з цим обладнанням країни-члени можуть значно посилити свою підтримку Україні. Крім того, такий підхід спільних закупівель також дозволить зменшити витрати.
3. Третій пункт — використання повноважень бюджету ЄС.
Фонд дер Ляєн оголосила, що буде запропоновано додаткові можливості та стимули для держав-членів, щоб вони вирішували, чи хочуть вони використовувати програми політики згуртованості для збільшення витрат на оборону.
4/5. Останні два вектори діяльності спрямовані на мобілізацію приватного капіталу шляхом прискорення створення союзу заощаджень та інвестицій і через Європейський інвестиційний банк.
«Отже, підводячи підсумок, Європа готова взяти на себе відповідальність», — сказала фон дер Ляєн.
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За її словами, переозброєна Європа може мобілізувати близько 800 мільярдів євро видатків на оборону для безпечної та стійкої Європи.
«Ми, звичайно, продовжимо тісно співпрацювати з нашими партнерами по НАТО. Це момент для Європи, і ми готові активізуватися», — сказала президентка ЄК.
За матеріалами:
suspilne.media
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