Білий дім розглядає можливість пом’якшення санкцій проти росії — Reuters — Finance.ua
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Білий дім розглядає можливість пом’якшення санкцій проти росії — Reuters

Світ
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Білий дім розглядає можливість пом’якшення санкцій проти росії — Reuters
Білий дім розглядає можливість пом’якшення санкцій проти росії — Reuters
Білий дім попросив Державний департамент і Міністерство фінансів підготувати список санкцій проти рф, які можна пом’якшити.
Про це пише Reuters, покликаючись на власні джерела.
Зазначається, що зараз санкційні відомства готують пропозиції щодо зняття обмежень з окремих російських юридичних і фізичних осіб, зокрема із деяких олігархів.
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Як пише Reuters, конкретний запит Білого дому на такий документ останніми днями підкреслює готовність Трампа і його радників послабити російські санкції в межах потенційної угоди з москвою.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон не скасовуватиме санкцій проти росії принаймні до досягнення угоди про припинення війни в Україні.
Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент припускав, що питання щодо корекції санкцій щодо росії можуть розглянути на переговорах.
За матеріалами:
hromadske
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