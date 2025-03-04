Білий дім розглядає можливість пом’якшення санкцій проти росії — Reuters Сьогодні 10:44 — Світ

Білий дім розглядає можливість пом’якшення санкцій проти росії — Reuters

Білий дім попросив Державний департамент і Міністерство фінансів підготувати список санкцій проти рф, які можна пом’якшити.

Про це пише Reuters, покликаючись на власні джерела.

Зазначається, що зараз санкційні відомства готують пропозиції щодо зняття обмежень з окремих російських юридичних і фізичних осіб, зокрема із деяких олігархів.

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Як пише Reuters, конкретний запит Білого дому на такий документ останніми днями підкреслює готовність Трампа і його радників послабити російські санкції в межах потенційної угоди з москвою.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон не скасовуватиме санкцій проти росії принаймні до досягнення угоди про припинення війни в Україні.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент припускав, що питання щодо корекції санкцій щодо росії можуть розглянути на переговорах.

hromadske За матеріалами:

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