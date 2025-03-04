Білий дім розглядає можливість пом’якшення санкцій проти росії — Reuters
Білий дім попросив Державний департамент і Міністерство фінансів підготувати список санкцій проти рф, які можна пом’якшити.
Про це пише Reuters, покликаючись на власні джерела.
Зазначається, що зараз санкційні відомства готують пропозиції щодо зняття обмежень з окремих російських юридичних і фізичних осіб, зокрема із деяких олігархів.
Читайте також
Як пише Reuters, конкретний запит Білого дому на такий документ останніми днями підкреслює готовність Трампа і його радників послабити російські санкції в межах потенційної угоди з москвою.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон не скасовуватиме санкцій проти росії принаймні до досягнення угоди про припинення війни в Україні.
Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент припускав, що питання щодо корекції санкцій щодо росії можуть розглянути на переговорах.
Поділитися новиною