Трамп на рік продовжив санкції проти рф — Finance.ua

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Трамп на рік продовжив санкції проти рф

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Трамп на рік продовжив санкції проти рф
Трамп на рік продовжив санкції проти рф
Президент США Дональд Трамп продовжив на рік термін дії санкцій, введених раніше проти росії через війну в Україні.
Про це йдеться в документі Білого дому, переданому в американський Федеральний реєстр. Він набуде чинності 28 лютого.
Розпорядження про режим надзвичайної ситуації через ситуацію в Україні у США ввели ще у 2014 році.
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Тоді указ президента США Барака Обами № 13 660, опублікований 6 березня 2014 року, передбачав заморожування власності «низки осіб, причетних до розвитку ситуації в Україні».
Спочатку йшлося про тих, хто сприяв анексії Криму. Потім, уже в роки першого президентства Трампа і президентства Джо Байдена, перелік санкцій у межах цього режиму розширювали зі зростанням російської агресії — у 2018 і 2022 роках.
У документі зазначають, що дії та політика людей, про які йдеться в попередніх указах адміністрації США, «продовжують становити надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки та зовнішній політиці Сполучених Штатів».
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Крім цього, вони «підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету, територіальній цілісності та сприяють незаконному привласненню її активів».
У лютому 2025 року Трамп і його адміністрація не заперечували, що з росії в майбутньому можуть зняти накладені санкції. США готові піти на це, якщо москва прогресуватиме у питанні врегулювання війни в Україні.
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